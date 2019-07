Steinhude

Professionelle und ausgewählte Künstler und Kunsthandwerker aus Norddeutschland kommen am Sonnabend und Sonntag, 27. und 28. Juli, in das Scheunenviertel. Auf dem Kunsthandwerkermarkt stellen sie ihre von Hand gefertigten Kreationen aus Papier, Metall, Textil, Keramik, Holz, Glas und vielem mehr aus. Der Markt ist am Sonnabend von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Die Ausstellung bietet im besonderen Ambiente des Scheunenviertels allerhand zum Entdecken und Bestaunen. Für die Liebhaber von außergewöhnlichen Akzenten, schönen Details und neuartigen Formen dürften kleine Schätze zu finden sein, die den Alltag begleiten oder im privaten Raum einen besonderen Platz einnehmen. Ziel der Ausstellung ist es, ausschließlich handgemachte Waren, also Unikate, zu präsentieren, die von Leidenschaft, Kreativität und handwerklichem Können zeugen. Durch das Zusammenbringen von Künstlern und Handwerkern aus den unterschiedlichen Bereichen wird den Besuchern ein vielseitiges Angebot geboten.

So werden unter anderem metallene Gartenskulpturen, Holzobjekte, Statuen aus Keramik und Buchbindearbeiten präsentiert. Für die Frauen gibt es die Möglichkeit, ihre Garderobe mit individuellen handgefertigten Kleidern, eleganten Kopfbedeckungen und wohligen Jacken zu erweitern.

Von Anke Lütjens