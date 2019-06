Wunstorf

Ein Duo hat am Freitag gegen 14.15 Uhr vergeblich versucht, Waren im Wert von rund 200 Euro aus dem Aldi-Markt an der Straße In den Ellern zu stehlen. Zwei Männer im Alter von 40 bis 50 Jahren hatten sich verdächtig am Eingang aufgehalten. Kunden wiesen die Mitarbeiter darauf hin, dass dort eine Einkaufstasche zum Abtransport griffbereit stand. Das Personal schloss die Tür elektronisch und rief die Polizei. Diese nahm einen der Täter fest. Gegen den 50-Jährigen lag ein Haftbefehl vor. Der Komplize ergriff die Flucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon (05031) 9530115 entgegen.

Von Sven Sokoll