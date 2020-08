Wunstorf

Haben Sie Veranstaltungskarten und wissen nicht, ob der Termin noch gilt? Dann geht es Ihnen wie manchem Kulturanbieter in Wunstorf: Abgesagte oder verschobene Veranstaltungen, reduzierte Sitzplatzanzahl im Stadttheater, geringere Einnahmen, Rückabwicklung von Tickets und eine große Verunsicherung im Hinblick auf die weitere Entwicklung. Das sind die Probleme, mit denen die Kulturschaffenden in der Stadt wegen der Corona-Krise zu kämpfen haben.

Ohne Spielzeit hätte Insolvenz gedroht

„Die Corona-Pandemie hat dem Kulturring einen großen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Ludger Wiese, Vorsitzender des Kulturrings Wunstorf. Dieser musste für die Spielzeit 2020/21 allein 14 Veranstaltungen absagen, vor allem die teureren Produktionen, wie das stets ausverkaufte Neujahrskonzert mit den Göttinger Symphonikern oder Stücke mit dem Theater für Niedersachsen und dem Euro-Studio Landgraf. Der Kulturring bietet derzeit noch zwölf Veranstaltungen an. Durch die Verringerung des Angebots reduzieren sich auch die Preise für die Abos. „Wir hoffen, dass wir am Ende finanziell einigermaßen durchkommen und auch, dass die Menschen hungrig auf Kultur sind“, sagt Wiese. Wenn der Kulturring gar kein Programm hätte anbieten können, hätte ihm laut Wiese die Insolvenz gedroht.

Der Kulturring startet am Sonntag, 13. September, um 20 Uhr mit den „Nachtgedanken“ von Alix Dudel in die Saison. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Alle Karten für ausgefallene Veranstaltungen der vorigen Saison können im Büro des Kulturrings zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird verrechnet oder erstattet. Der Vorverkauf für die neue Saison beginnt jeweils zwei Monate vor Beginn der Termine. Das Büro des Kulturrings öffnet wieder am Montag, 17. August. Bereits am Sonntag, 6. September, um 17 Uhr lädt der Kulturring zu einem irischen Nachmittag unter freiem Himmel im Kinder- und Jugendzentrum der Bau-Hof, Maxstraße 45, ein.

Im Stadttheater müssen Abstände eingehalten werden

Kai-Michael Wulf, Mitarbeiter des städtischen Bauhofs, sperrt im Stadttheater Sitze mit Kabelbindern ab. Quelle: Anke Lütjens

Da im Stadttheater Abstandsregeln eingehalten werden müssen, verringern sich durch die reduzierte Anzahl an Plätzen auch die Einnahmen der Anbieter. „Es gibt einen neuen Saalplan. Der sieht vor, dass neben zwei belegten Plätzen zwei frei bleiben müssen“, sagt Susanne de Riese von der Kulturabteilung der Stadt. Außerdem muss jede zweite Reihe freibleiben. Es gibt im Stadttheater zudem eine gesonderte Wegeführung und ein Hygienekonzept. Die Spielzeit beginnt im September. Als Versuchsballon gilt die bereits ausverkaufte Vorstellung „Zauber der Travestie“ am Freitag, 11. September: Die Künstler geben am selben Tag statt einer zwei Vorstellungen, damit sie einigermaßen auf ihre Kosten kommen.

Kulturring: Das sind die nächsten Termine Seit Mitte März hat es wegen der Corona-Pandemie im Stadttheater keine kulturellen Veranstaltungen mehr gegeben. Jetzt gibt es grünes Licht. Dies ist die Übersicht für die geplanten Veranstaltungen des Kulturring Wunstorf. Irischer Nachmittag: Sonntag, 6. September, 17 Uhr, Kinder- und Jugendzentrum Der Bau-Hof, Maxstraße 45. „Nachtgedanken“ mit Alix Dudel: 13. September, 20 Uhr. „The Kraut“: Marlene-Dietrich-Musical, Freitag, 6. November, 20 Uhr. „Offenes Visier“: Kabarett mit Django Asül, Freitag, 20. November, 20 Uhr. „Champagner zum Frühstück“: Ohnsorg-Theater, Dienstag, 29. Dezember, 20 Uhr. „Sarg niemals nie“: Musical, Freitag, 15. Januar, 20 Uhr. Vision String Quartett: Streichquartett, Montag, 18. Januar 2021, 20 Uhr. „Frühstück bei Tiffany“: Spielerische Lesung, Sonnabend, 6. Februar, 20 Uhr. „ Abba macht glücklich“: Musical, Freitag, 19. Februar, 20 Uhr. „Extrawurst“: Dramödie, Sonnabend, 6. März, 20 Uhr. „Die Räuber“: Drama von Friedrich Schiller, Sonnabend, 20. März, 20 Uhr. „Der Teufel und der liebe Gott“: Schauspiel, Dienstag, 11. Mai, 20 Uhr. Die Kosten für das Große Abonnement betragen je nach Rang 151,50 und 141 Euro. Die Preise für das Kleine Abonnement betragen je nach Rang 78 und 72 Euro. Der Vorverkauf für alle Veranstaltungen der neuen Saison beginnt wegen der Unwägbarkeiten aufgrund von Corona jeweils erst zwei Monate vor Beginn der einzelnen Termine. Das Büro des Kulturrings, Wasserzucht 1, öffnet erst wieder am Montag, 17. August.

Wolfgang Trepper zweimal verschoben

„Keine Branche ist so hart betroffen wie die Kultur. Das ist hart“, sagt Tobias Rademacher von der Agentur Aquesto Events, die ebenfalls das Stadttheater bespielt. Rademacher musste die Veranstaltung mit Kabarettist Wolfgang Trepper bereits zweimal verschieben. Diese ist jetzt für 6. November 2021 geplant. Die Vorstellung mit „Klappmaul“ Werner Momsen ist von Mai auf den 4. September 2020 verschoben worden. Für die ausgefallene Vorstellung von „Emmy und Willnowsky“ gibt es noch keinen neuen Termin. Alle bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit.

Aquesto Events: Das sind die nächsten Termine Was fällt aus? Was steht noch im Spielplan? Dies sind die nächsten Termine des Veranstalters Aquesto Events: „Abenteuer Urlaub“: Werner Momsen, Freitag, 4. September, 20 Uhr, Stadttheater, Karten kosten 26,20 Euro. „Keine Zeit für Pessimismus“: Kabarett mit Matthias Brodowy, Donnerstag, 29. Oktober, 20 Uhr, Stadttheater, 23 Euro. „Dogensuppe Herzogin – ein Austopf mit Einlage“: Kabarett mit Jochen Malmsheimer, Sonnabend, 7. November, 20 Uhr, Stadttheater, 25 Euro. „Tour 20“: Kabarett mit Wolfgang Trepper, Sonnabend, 6. November 2021, 20 Uhr, Stadttheater, 25 Euro. Tickets gibt es unter Telefon (0231) 9172290 sowie bei der Buchhandlung Weber, dem Tui-Reisecenter in der Nordstraße, den Tourist-Informationen Steinhude, Bad Nenndorf und Mardorf sowie bei Petri & Waller in Seelze.

Viele Karten sind bereits verkauft

„Für Trepper haben wir bereits 500 Karten verkauft und für Momsen 200. Es dürfen aber nur 140 bis 150 Leute ins Stadttheater“, sagt Rademacher. Die Frage sei, ob die Künstler und Agenturen das mitmachen. Eine Entscheidung müsse vor dem 31. August fallen, so Rademacher. Er ist derzeit hauptsächlich mit Organisation beschäftigt. „Wie sollen wir die Leute erreichen, die Karten im Internet oder im Laden gekauft haben? Die kommen bei der Rückgabe auf uns zu, nicht auf die Vorverkaufsstellen“, sagt der Agenturchef.

Auch Adis Bajric von La sol Events hat sein Programm abgespeckt. Im Stadttheater sind nur noch das Konzert von Maybebop am Sonnabend, 26. September, um 20 Uhr sowie das Gastspiel von Comedian Bernd Stelter am Donnerstag, 17. Dezember, um 20 Uhr vorgesehen. Bajric ist aber verunsichert. „Eigentlich rentiert es sich nicht, wenn nur 150 Plätze belegt werden können. Da muss man erstmal Künstler finden, die das mitmachen“, sagt er. Außerdem werde es eng mit verschobenen Terminen, wenn viele Veranstalter ihre Angebote auf 2021 verlegen. La-sol-Veranstaltungen in Küsters Hof finden bis auf Weiteres im Freien statt.

La sol Events: Das sind die nächsten Termine „Wünsch dir was“: A-cappella-Konzert mit Maybebop, Sonnabend, 26. September, 20 Uhr, Stadttheater, Karten kosten ab 35,20 Euro. „Hurra, ab Montag ist schon wieder Wochenende“: Comedy mit Bernd Stelter, Donnerstag, 17. Dezember, 20 Uhr, Stadttheater, Karten kosten ab 29,15 Euro. Karten können online auf www.lasol-events.de bestellt werden. Dort findet sich auch das Programm in Küsters Hof. / aln

Das TAK auf dem Wilhelmstein Im August und September zieht das TAK vom Küchengarten in Hannover mit Veranstaltungen auf den Wilhelmstein. Dies sind die nächsten Termine bei Inselgastronom Peter Dombrowski: „Reif für die Insel – Best of Brodowy“: Kabarett mit Matthias Brodowy, Donnerstag, 6. August, 19.30 Uhr. Juan Mejia und das Kollektiv: Summer-Remix, Donnerstag, 13. August, ab 16 Uhr. „The Big Gong“: Gong-Konzert mit Peter Heeren, Freitag, 14. August, 16 Uhr. „Soul y Mar“: Funk und Soul im Sunset-Club, Sonntag, 16. August, 16 Uhr, Eintritt frei, Spenden erwünscht. „Ein ganz klares Jein“: Comedy mit Nektarios Vlachopoulos, Mittwoch, 19. August, 19.30 Uhr. „Gleich knallt’s“: Comedy und Musik mit Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie, Donnerstag, 20. August, 19.30 Uhr. „Zaubershow-Abstandsversion“: Desimo, Mittwoch, 26. August, 19.30 Uhr. „Dichter dran“: Die Macht Worte Slam Soirée auf der Insel, Donnerstag, 27. August, 19.30 Uhr. White Night auf dem Wilhelmstein: Sonnabend, 29. August, 16 Uhr, Karten kosten 23 Euro. „Ping!“: Satire mit Uwe Janssen und Imre Grimm, Donnerstag, 3. September, 19.30 Uhr. „ Fatih Morgana“: Comedy mit Fatih Cevikkollu, Mittwoch, 9. September, 19.30 Uhr. Reis against the Spülmaschine: Die fitteste Band der Welt, Donnerstag, 10. September, 19.30 Uhr. Besucher fahren mit dem Boot zur Insel. Das letzte Boot geht ab Steinhude um 18.15 Uhr. Die Inselgastronomie sorgt dann für die Rückfahrt um 19.45, 22 und 23 Uhr. Bei Fragen zu den Booten bitte direkt die Steinhuder Personenschifffahrt unter Telefon (05033) 1721 anrufen. Weitere Informationen zum Fahrplan gibt es auf www.steinhuder-personenschifffahrt.de. Alle weiteren Informationen zum Programm gibt es auf www.tak-hannover.de/sommerresidenz. Infos zu Tickets und Preisen finden Sie auf https://tak-hannover.reservix.de/events. / aln

Sigwardskirche: Die nächsten Termine Dies sind die nächsten geplanten Veranstaltungen an der Sigwardskirche Idensen: Fumito Nunoya: Marimbaphon-Konzert, Sonntag, 9. August, 17 Uhr. Hab.Keine.Angst: Musikalische Lesung, Worte an die Nachwelt von Lars Huldén. Mit Susanne Russeck und Soulmusik von John Baptist, Sonntag, 13. September, 17 Uhr. Die Kirche bleibt im Dorf: Vortrag von Emin Tuncay, ehrenamtlicher Dialogbeauftragter der Türkisch und Islamischen Gemeinde Hildesheim, Sonntag, 30. August, 17 Uhr. Der Eintritt für alle Veranstaltungen ist frei, um Spenden wird gebeten. Besucher müssen sich über die Homepage www.sigwardskirche.de anmelden. / aln

Von Anke Lütjens