Wunstorf

„Wir haben es geschafft, uns zu organisieren“, sagt Ludger Wiese. Im Oktober hat er Siegfried Kröning an der Spitze des Kulturrings abgelöst, nun hat er mit dem erneuerten Vorstandsteam das Programm für die neue Saison 2019/2020 vorgestellt. Es birgt einige Neuerungen.

Das Programmheft hat sich schon optisch verändert, soll handlicher und übersichtlicher wirken. „Von dem Ergebnis waren wir sehr angetan“, sagte Vorstandskollegin Heike Leitner. Die Auflage wurde auf 5000 erhöht.

Auch die Preisstruktur haben die Aktiven überarbeitet und stärker vereinheitlicht. Das soll unter anderem ein neues Angebot erleichtern: Künftig soll es möglich sein, Veranstaltungen des Kleinen und des Großen Abonnements zu tauschen. Zuletzt waren insgesamt rund 250 Abos verkauft worden, wobei der Kulturring dieses Ergebnis gern noch steigern würde, um die Einnahmen besser absehen zu können.

Karten für Kinder und Jugendliche werden günstiger

Dazu kommt dass Kinder und Jugendliche künftig deutlich günstiger in Veranstaltungen kommen. „Wir wollen ja, dass sie später auch wiederkommen“, sagte Wiese. In der vergangenen Saison mussten die Konzerte der Göttinger Symphoniker für diese Gruppen gestrichen werden, weil die Nachfrage zu gering war. Ermäßigte Eintrittspreise will der Kulturring jetzt außerdem Inhabern der Ehrenamtscard und der Jugendleiterkarte gewähren. „Wir wollen damit auch soziale Verantwortung zeigen“, sagt der städtische Kulturdezernent Carsten Piellusch.

„Das Programm ist vielfältig wie selten zuvor“, sagt Marcel Lorenz, der die Integrierte Gesamtschule (IGS) im Vorstand des Kulturrings vertritt. Klassisches, volkstümliches und modernes Theater mit den bewährten Partnern bleibt ein wichtiger Bestandteil. Shakespeares „Kaufmann von Venedig“ eröffnet die Saison. Im Großen Abonnement kommt aber erstmals auch ein Abend mit politischem Kabarett dazu, den Sebastian Schnoy zum Abschluss der Saison gestalten wird.

Kulturring erprobt neue Veranstaltungsorte

Bei den Konzerten sind die Stammgäste aus Göttingen wieder mit dabei, unter anderem beim Neujahrskonzert. Die Sängerin Alix Dudel und Pianist Uli Schmid werden einen Abend mit Chansons präsentieren. Um auch neue Veranstaltungsorte zu erschließen, plant der Kulturring neben Kindertheater in Schulen auch einen Irish-Folk-Abend im Calenberger Bauernstübchen und ein A-cappella-Konzert in der katholischen Kirche St. Bonifatius. Nicht geplant ist ein Jazzkonzert. „Das muss aber nicht für ewig so sein“, merkt Wiese dazu an.

Auch die plattdeutsche Lesung ist aus dem Programm gefallen. Statt dessen bieten die Organisatoren die Schauspielerin Imme Beccard auf, die im Dezember unter dem Titel „Stille Nacht, allerseits“ die Weihnachtszeit von satirischer Warte aus betrachten wird.

Kulturring will Menschen auf neuen Wegen erreichen

Um seine Angebote unter die Menschen zu bringen, will der Vorstand diese auf mehr Wegen verbreiten. Die feste Anlaufstelle in der Abtei soll bleiben. Dazu ist aber auch die Homepage überarbeitet worden, neue Auftritte in den sozialen Medien sind entstanden und der Onlinekartenverkauf über Proticket wird fortgesetzt. „Wir stehen etwas unter Erfolgsdruck, wir müssen, die jüngeren Generationen erreichen“, sagt der Vorsitzende Wiese. Für Piellusch bedeutet der Weg dahin, weiter viel Qualität zu bieten, aber dabei etwas bunter und flexibler zu werden.

Das Büro des Kulturrings in der Abtei ist montags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr sowie dienstags und freitags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Zu erreichen ist es unter Telefon (05031) 2331 und E-Mail info@kulturring-wunstorf.de. Der Vorverkauf läuft auch unter Telefon (0231) 9172290 oder www.proticket.de/kwev.

Das ist das Programm Großes Abo Der Kaufmann von Venedig: Bremer Shakespeare Company, Dienstag, 17. September. Michael Kohlhaas: Theater für Niedersachsen ( TfN), Montag, 25. November. Ein Mann mit Charakter: Nordtour Theater Medien, Sonnabend, 28. Dezember. Bella Figura: Euro-Studio Landgraf, Mittwoch, 15. Januar 2020. Company: Musical, TfN, Donnerstag, 27. Februar 2020. Waisen: TfN, Montag, 27. April 2020. Dummikratie: Kabarett mit Sebastian Schnoy, Freitag, 26. Juni 2020. Jeweils ab 20 Uhr im Stadttheater. Kleines Abo Falsche Schlange: Theater im Rathaus Essen und Tournee-Theater Thespiskarren, Sonnabend, 9. November. Eine Stunde Ruhe: Euro-Studio Landgraf, Dienstag, 10. Dezember. Jugend ohne Gott: TfN, Dienstag, 21. Januar 2020. Rent: Rockmusical, TfN, Dienstag, 19. Mai 2020. Jeweils ab 20 Uhr im Stadttheater. Konzerte Neujahrskonzert: Göttinger Symphonie-Orchester, Stadttheater, Dienstag, 7. Januar 2020, 20 Uhr. Frauenleben: Konzert des Vokalensembles Cantaria, St. Bonifatius-Kirche, Freitag, 21. Februar 2020, 19 Uhr. Nachtgedanken: Chansons mit Alix Dudel (Gesang) und Uli Schmid (Klavier), Abtei, Mittwoch, 18. März 2020, 20 Uhr. Symphoniekonzert: Göttinger Symphonie-Orchester, Stadttheater, Mittwoch, 25. März 2020, 20 Uhr. Irish Music: Band Cara, Calenberger Bauernstübchen, Mittwoch, 17. Juni 2020, 19 Uhr. Kinder und Jugendliche Die Schöne und das Biest: TfN, Stadttheater, Mittwoch, 27. November, 9 und 11.15 Uhr. Peterchens Mondfahrt: Tournee-Theater Hamburg, Stadttheater, Donnerstag, 5. Dezember, 9 und 11 Uhr. Der Umbrella-Code: TfN und Theater Fata Morgana, Jugendtheater, Otto-Hahn-Schule, Montag, 20. Januar 2020, 11 Uhr. Das Grüffelokind: TfN und Theater Fata Morgana, Montag, 20. April 2020, Hölty-Gymnasium, 9 und 11 Uhr. Weitere Veranstaltungen Stille Nacht allerseits!: Lesung mit Imme Beccard, Abtei, Sonnabend, 14. Dezember, 18 Uhr. Die Magier 3.0, Comedy Magic Show, Stadttheater, Donnerstag, 6. Februar 2020, 20 Uhr.

Von Sven Sokoll