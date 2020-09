Wunstorf

Ob Dame von Welt, Hausfrau oder Vamp – Alix Dudel schlüpft mühelos in jede Rolle. „Mit ihrer ehrlichen Spielfreude und großartigen Bühnenpräsenz wird sie Wunstorf begeistern“, kündigt Ludger Wiese, Vorsitzender des Kulturrings Wunstorf, an. Am Sonntag, 13. September, gastiert die Sängerin gemeinsam mit Uli Schmid (Klavier) in der Aula der Otto-Hahn-Schule. Der Liederabend mit Chansons von Georg Kreisler und Friedhelm Kändler beginnt um 20 Uhr. Das Publikum darf sich auf ein amüsantes Programm mit Kändlers Wortspielereien und Kreislers teils abgrundtiefem schwarzen Humor freuen.

Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit

Karten sind ab 18 Euro, ermäßigt 9 Euro im Büro des Kulturrings, Wasserzucht 1, in der Buchhandlung Weber, Lange Straße, im Tui-Reisecenter, Nordstraße, bei der Steinhuder Meer Tourismus GmbH, Meerstraße, oder online bei Proticket erhältlich. Gekaufte Karten für die im März coronabedingt ausgefallene Veranstaltung behalten ihre Gültigkeit.

Von Rita Nandy