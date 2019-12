Kulturring Wunstorf lädt zu Lesung in die Abtei ein

Wunstorf

„Stille Nacht allerseits“ lautet der Titel einer satirischen Lesung mit Schauspielerin Imme Beccard am Sonnabend, 14. Dezember, in der Abtei, Wasserzucht 1. Diese beginnt um 18 Uhr. Dazu lädt der Kulturring Wunstorf ein.

Die Darstellerin ist unter anderem beim Theater für Niedersachsen tätig. Sie stellt Sinnlich-Unsinnliches sowie satirisch Abwegiges zur Weihnachtszeit vor. Die Texte stammen unter anderem von David Sedaris, Martin Suter, John Irving und anderen Autoren. Die Lesung dauert rund 60 Minuten. Danach besteht noch die Möglichkeit, auf dem örtlichen Weihnachtsmarkt ein Heißgetränk zu sich zu nehmen.

Der Eintritt kostet 10 Euro. Karten sind erhältlich im Büro des Kulturringes in der Wasserzucht 1, bei der Buchhandlung Weber in der Langen Straße, dem Tui-Reisecenter in der Nordstraße, in der Tourist-Information in Steinhude sowie online auf www.proticket.de.

Von Anke Lütjens