Wunstorf

Zwei Dudelsackspieler greifen am Sonntag, 5. Juli, auf Einladung des Vereins Kultur im Bürgerpark zu ihren Instrumenten. Der Großenheidorner Niko Walgenbach und Marvin Pichler aus Celle spielen ab 18 Uhr auf der Naturparkbühne Hits wie „Amazing Grace“, „Whiskey in the Jar“ und „Scotland the Brave“. Es sind ausreichend Sitzmöglichkeiten vorhanden. Wer möchte, kann auch auf seinem eigenen Stuhl Platz nehmen.

Einen Getränkeausschank gibt es nicht. Besucher dürfen aber etwas zum Trinken mitbringen. Sie müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Das musikalische Vergnügen kostet wie immer keinen Eintritt. Das Organisationsteam bittet aber um Spenden, da die Einnahmen aus dem Getränkeverkauf entfallen.

Anzeige

Weitere NP+ Artikel

Von Rita Nandy