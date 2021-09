Erinnerung, Gedächtnis, Gegenwart und Zukunft sind Themen einer Installation in der Stadtkirche, die am Sonntag, 3. Oktober, eröffnet. Künstlerin Annette Wendt lädt die Wunstorferinnen und Wunstorfer mit einer Installation dazu ein, bei ihrer Schatzsuche in der Stadt mitzuwirken.