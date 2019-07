Wunstorf

Tierisch – so lautet der Titel der neuen Ausstellung, die der Kunstverein Wunstorf präsentiert. Künstlerin Annette Grund zeigt ab Sonntag, 21. Juli, ihre Werke in der Abtei, Wasserzucht 1. Die Vernissage beginnt um 11.15 Uhr. Zur Einführung spricht Kunsthistoriker Professor Ulrich Krempel aus Hannover.

Die Ausstellung folgt ganz dem „animal turn“, der sich seit einiger Zeit in der zeitgenössischen Kunst beobachten lässt. Im Mittelpunkt stehen Tiere, die in Literatur, Märchen und Sage prominente Rollen spielen und stets eine besondere Nähe zum Menschen hatten. So werden zwei großformatige Höhlenbilder mit ihren Fabelwesen gezeigt. Den schrecklichsten aller Alpträume, die Verwandlung eines Menschen zu einem „ungeheuren Ungeziefer“, schilderte Autor Franz Kafka. Das erzählt Grund in einem weiteren Hochformat nach.

Die Schau ist bis Sonntag, 11. August, dienstags, mittwochs, donnerstags und sonnabends von 15 bis 18 Uhr besuchbar. Sonntags ist die Ausstellung von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Für Freitag, 2. August, ab 15 Uhr ist ein Workshop mit der Künstlerin geplant. Ein Künstlergespräch ist am Freitag, 9. August, um 19 Uhr vorgesehen. Zur Finissage am Sonntag, 11. August, gibt es um 18 Uhr ein Konzert und einen brasilianischen Abend in der Abtei. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, Spenden sind gern gesehen.

Von Anke Lütjens