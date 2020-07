Idensen

„Die Ausstellung wird gut angenommen. Die Besucher freuen sich, mal wieder rauszukommen und ein Stück Normalität zu erleben“, sagte Heidrun Matzke von der Dorfmanufaktur Idensen am Sonnabend. An 22 Ständen boten die Künstler unter den alten Bäumen im Garten des ehemaligen Pfarrhauses an der Brinkstraße 2 ihre Erzeugnisse an. Die Sommerausstellung ist auch noch am Sonntag, 12. Juli, von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Besonders Dekoration für den Garten war gefragt. So gab es Windlichter aus rostigem Metall auf hohen Stangen, Deko aus Keramik, aus Beton, große Sonnen aus Ton und Körbe aus Weidengeflecht. Am Stand von Mia Frantz konnten die Besucher Blumen, Pflanzen und Gartendekoration erwerben. Aggi Varnholt hat sich dem Filzen von Taschen und Etuis sowie dem Upcycling verschrieben. „Ich reinige alte Fahrradschläuche und biege sie gerade, um sie dann auf Filz aufzubringen und Taschen daraus zu nähen“, sagte sie.

Anzeige

Zur Galerie Die Künstler der Dorfmanufaktur Idensen laden zur Sommerausstellung in den Garten des alten Pfarrhauses ein. An 22 Ständen bieten die Kunsthandwerker ihre Erzeugnisse an.

Die Dorfmanufaktur besteht im September sechs Jahre. Sie ist seit kurzem wieder freitags von 15 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Anke Lütjens