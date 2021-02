Wunstorf

Künstler Gerrit Hodemacher aus Wunstorf ist derzeit gefragt. Aktuell läuft noch bis Sonntag, 14. Februar, eine physische und 3-D-Onlineausstellung in der Galerie Azaro Art Spaces in der Hamburger Hafencity. Dort ist der Wunstorfer mit vier Bildern vertreten. Er malt hauptsächlich expressive, abstrakte Werke. Im Internet können Interessierte die Galerie digital durchlaufen. Hodemacher hat seine Werke auch schon in Genua, Monaco und New York ausgestellt. Der Autodidakt malt erst seit rund zwei Jahren. Seine graffitiähnlichen, großformatigen Werke entstehen aus einem unkonventionellen Mix aus Acrylfarbe und Spray.

Werke sind auch in Hannover zu sehen

Über die Ausstellungsreihe „Junges Temporär“ nehmen drei von Hodemachers Bildern an einer Gruppenausstellung in Hannover teil. Diese läuft von Freitag, 12. März, bis Sonntag, 21. März, in der Galerie Luise. Es werden verschiedene Kunstwerke präsentiert – neben Malerei auch Objekte und Installationen. „Es ist eine Ausstellungsreihe für Künstler aller Art. Hierbei berücksichtigen wir nicht nur Malerei, sondern versuchen, einer möglichst großen Spanne verschiedener Bereiche der Kunst eine Bühne zu bieten“, heißt es auf der Internetseite der Veranstalter.

Neben der Möglichkeit, sich die Werke online anzuschauen, ist ein Besuch nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. „Interessanterweise schließt sich hier für mich der Kreis meiner ersten Lebenshälfte, es ist daher etwas ganz Besonderes. Die ersten 20 Jahre meines Lebens bin ich in Hannover aufgewachsen und habe dann mehr als drei Jahre in Hamburg gelebt“, erklärt Hodemacher.

Auf Homepage der Van Gogh Art Gallery vertreten

Drei der neuen Werke des Künstlers wurden erneut von der Van Gogh Art Gallery für eine Ausstellung Ende Januar in Paris gebucht. Dort hat der Wunstorfer Künstler bereits im vergangenen Jahr ausgestellt. Wegen des Lockdowns musste die Ausstellung abgesagt werden, sie ist nun für Ende April geplant. In der Zwischenzeit hat die Galerie Hodemacher auf ihrer Homepage aufgenommen. „Das war ein spezieller Moment, als ich die Nachricht erhalten habe“, meint der Wunstorfer.

Er hat inzwischen einen neuen Instagram-Account auf instagram.com/honour_the_sunset. Seine Homepage www.honourthesunset.com enthält alle Infos und aktuellen Kunstwerke.

Von Anke Lütjens