Kolenfeld

Bei Ortsbürgermeister Karsten Grobe klingelte am Mittwoch vermehrt das Telefon. Zwischen 18 und 21 Uhr hatte er ein offenes Ohr für die Anliegen der Kolenfelderinnen und Kolenfelder. Normalerweise können sie sich in der Einwohnerfragestunde bei den Ortsratssitzungen zu Wort melden. Diese fallen coronabedingt jedoch derzeit aus.

Kolenfelder ärgern sich über Müllsäcke auf dem Fußweg

Die Anruferinnen und Anrufer machten ihrem Ärger über Müll, Dreck und Verkehr Luft. Sie beklagten sich beispielsweise über Hundekot auf Gehwegen, mangelnden Heckenschnitt und fehlende Gossenreinigung, berichtet Grobe. Müllsäcke auf dem Fußweg behinderten Kinder auf ihrem Schulweg. Wünschenswert wäre ein Sackgassenschild am Mühlenweg. Das soll verhindern, dass Autofahrerinnen und Autofahrer versuchen, den zu schmalen Haselnußweg zu passieren.

Ortsbürgermeister schlägt Bürgerinitiative zur Bahntrasse vor

Ein Schild an der Schwalenbergstraße/Ecke Bültenstraße soll Radfahrerinnen und Radfahrer davon abhalten, auf dem Gehweg zu fahren. Nördlich der Kita Mühlenweg müssten zudem die Piktogramme „Tempo 30“ und „Spielende Kinder“ erneuert werden. Sorgen bereitet den Einwohnern auch die geplante Trassenführung der Bahn, die möglicherweise südlich an Kolenfeld vorbeiführt. Der SPD-Politiker regt an, eine Bürgerinitiative zu gründen.

Persönliches Gespräch ist schöner als Telefonsprechstunde

Die Telefonsprechstunde sieht Grobe als Alternative während des Lockdowns. „Diese Bürgersprechstunde kann auf keinen Fall die Bürgerfragestunde während einer Ortsratssitzung ersetzen. Es ist immer schöner, mit den Leuten persönlich zu sprechen“, lautet sein Fazit.

Von Rita Nandy