Kolenfeld

Nach dem Ende der Weihnachtsferien probt der Kolenfelder Kinderchor für ein Halbjahreskonzert. Dieses beginnt am Dienstag, 14. Januar, um 18 Uhr in der Kolenfelder Kirche am Kirchdamm und trägt den Titel: „Alles, was Spaß macht“.

Den Chor der Grundschule leitet Matthias Schwieger vom Verein zur Förderung der Musik. Er ist froh, dass sich unter seinen jungen Sängern auch mehrere trauen, als Solisten aufzutreten. Außerdem spielen Schüler Klavier und Saxofon.

Viele Lieder des Kolenfelder Kinderchors handeln von Tieren

Das Programm besteht aus zwölf Liedern, in denen oft Tiere wie Delfine und Drachen vorkommen. Einmal geht es auch um Veganer, und der Chor interpretiert den Song „Malaika“, den schon mehrere bekannte Künstler wie Boney M. vor ihnen gesungen haben. Bei zwei Aktionen können auch die Zuschauer mitmachen.

Der Eintritt ist frei. „Spenden für unsere weitere Arbeit sind aber sehr willkommen“, sagt Schwieger.

Lesen Sie mehr

Drei Chöre präsentieren gemeinsames Rathaus-Musical

Musical-Lied ist Satire zu Wunstorfs Staus

Kolenfelder Grundschulchor führt Musical auf

Rätsel um Flasche in Kolenfelder Kirchturm ist wohl gelöst

Von Sven Sokoll