Kolenfeld

Der Kolenfelder Heinrich Gehle freut sich, dass das Ehrenmal in Kolenfeld in neuem Glanz erstrahlt. Er hatte im vergangenen Jahr in einer Sitzung des Ortsrates darauf hingewiesen, dass die Namen der Gefallenen nur noch schwer zu lesen waren. In den vergangenen Wochen hat die Stadt die Beschriftung dann erneuern lassen. Das hat an sieben Arbeitstagen im Juli und August eine Firma für rund 6500 Euro für sie erledigt. „Jeder einzelne Buchstabe musste nachgearbeitet werden, das war sehr viel Handarbeit“, sagte Stadtsprecher Alexander Stockum. Der Baubetriebshof hat außerdem das Umfeld des Ehrenmals verschönert.

Das Denkmal hatte die Gemeinde, die sich damals noch Colenfeld schrieb, auf Betreiben des Kriegervereins 1921 errichtet, um an die 45 gefallenen Kolenfelder des Ersten Weltkriegs zu erinnern. „Zufällig steht das Ehrenmal damit jetzt 100 Jahre, das war mir vorher nicht bewusst“, sagte Gehle. Der Kriegerverein hatte sich 1898 gegründet und löste sich 1945 dann auf.

Von Sven Sokoll