Kolenfeld

Wer macht mit bei der Aktion Adventsfenster? Die Gruppe „Treffpunkt Gemeindehaus“ der Kirchengemeinde Kolenfeld möchte das Dorf wieder mit adventlich geschmückten Fenstern in vorweihnachtliche Stimmung versetzen. Die Aktiven rufen daher alle Bewohnerinnen und Bewohner des Ortes dazu auf, ein Fenster, eine Haustür oder auch ein Carport auf besondere Weise zu gestalten.

Gern kann auch eine Geschichte, ein Gedicht oder ein kleines Andenken zum Mitnehmen dazugelegt werden. Möglichst an jedem Tag im Advent soll ein anderes Fenster leuchten. Schon acht Familien und Gruppen wie die Landfrauen oder der Förderverein von Kita und Hort am Mühlenweg haben einen bestimmten Termin in der Zeit vom ersten Advent bis Weihnachten übernommen. Der Posaunenchor spielt am Sonnabend, 11. Dezember, um 18 Uhr eine Serenade in der Kirche als „musikalische Bildergeschichte“ zum Advent.

Wer sich beteiligen möchte oder Fragen hat, wendet sich an Kirchenvorsteherin Erika Pläschke per E-Mail ane.plaeschke@web.de.

Von Anke Lütjens