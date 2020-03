Wunstorf

Der Kneipp-Verein hat auf seiner Internetseite Hilfsangebote in Zeiten der Coronakrise zusammengestellt. Die Vorsitzende Petra Deschler hat sich zusammen mit Unterstützerin Heike Leitner in den vergangenen Tagen die Finger wund gewählt. „Wir haben alle angerufen, ob sie damit einverstanden sind, genannt zu werden“, erzählt Deschler. Herausgekommen ist eine Liste mit Einkaufsdiensten von Läden und Gruppen sowie Ansprechpartner der Kirchengemeinden und der Stadt. Privatpersonen, die ihre Hilfe anbieten, sind nicht aufgeführt. Dafür sei das Angebot zu umfangreich. Auch Restaurants werden nicht erwähnt.

Kneipp-Verein sucht weitere Hilfsangebote

Lieferdienste bieten der Dorfladen Bokeloh, Edeka Kappe, Koch’s Hofladen, Wegeners Hof sowie die Fleischerei Ludowig an. Die Bezahlung erfolgt bar, teilweise auch bargeldlos. Teils ist ein Mindestbestellwert erforderlich, einige Anbieter erheben eine Liefergebühr.

Einkauf, Botengänge sowie notwendige medizinische Fahrten übernehmen zum Beispiel die Dorfjugend Butteramt sowie die Jusos Wunstorf. Läden mit Lieferdienst, die noch in die Liste aufgenommen werden wollen, schicken eine E-Mail an info@kneippverein-wunstorf.de oder rufen an unter Telefon (050 31) 517 18 71.

Corona: Das sind aktuelle Hilfsangebote in Wunstorf

Von Rita Nandy