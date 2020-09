Wunstorf

Abgebrochene Kurse, abgesagte Veranstaltungen sowie Ausstellungen und ausgefallene Tagesfahrten: Der Kneipp-Verein Wunstorf hat sich in den vergangenen Monaten der Corona-Pandemie als krisenfest erwiesen. „Wir haben alle Veranstaltungen bis zum Jahresende abgesagt“, berichtet die Vorsitzende Petra Deschler. Doch sobald die ersten Open-Air-Aktivitäten wieder erlaubt waren, haben sich Vorstand und Gruppenleitende zusammengesetzt. Ein Hygienekonzept wurde geschrieben. Der Verein wollte seinen betagten, aber doch aktiven Mitgliedern etwas bieten.

Kneipp bietet Kurse in Turnhallen an

Seitdem sind Radtouren nach Anmeldung möglich. Auch die Wandergruppe ist wieder unterwegs. Ebenso sind Nordic-Walking, Man (n) bewegt sich und Boulespielen wieder möglich. Alles mit Abstand. Die Boulespieler tragen zudem Masken. Mit der nächsten Lockerungsstufe sollten auch wieder Kurse in geschlossenen Räumen stattfinden. Doch der Kneipp-Treff an der Barnestraße ist durch die Abstandsregelung für viele Gruppen zu eng.

Einzig Yoga im Stuhlkreis ist dort noch möglich. Und wer glaubt, dass dieses nur für ältere Teilnehmende geeignet sei, irrt, betont Petra Deschler. Nach hartnäckigen Verhandlungen mit der Stadt sei es ihr gelungen, größere Übungsmöglichkeiten in Turnhallen an Schulen, der Sporthalle Großenheidorn und der Seniorenbegegnungsstätte an der Maxstraße zu finden. Wenn die Gespräche mit den Bäderbetrieben erfolgreich verlaufen, soll es demnächst auch wieder Aquafitness im Wunstorf Elements geben.

Zwei neue Übungsleiterinnen biete Yoga an

„16 Kurse von 18 können wieder stattfinden“, ergänzt die stellvertretende Vorsitzende Elisabeth Hammer-Ploog. Dazu zählen Yoga, Pilates, Qigong und Faszientraining. Die Pandemie zwang vier von neun Gruppenleitenden zum Aufhören. Mittlerweile konnten zwei neue gefunden werden. Die Mitglieder täten sich noch ein bisschen schwer mit den neuen Uhrzeiten und Übungsleiterinnen. Auch lehnten sie es anfangs ab, die Art des Yogas – zum Angebot gehören nun Hatha, Kandalini und Vini – zu wechseln. Doch die Mitglieder gewöhnten sich langsam daran, dass der Kurs nicht mehr unmittelbar vor der Haustür angeboten werde.

Einstiege in laufende Kurse ist möglich

In fast allen Kursen seien noch Kapazitäten frei, sagt Elisabeth Hammer-Ploog. Von 190 Plätzen seien 140 belegt. Es sei auch möglich, in bereits gestartete Kurse noch einzusteigen. Die Gebühren müssten dann nur anteilig bezahlt werden. Trotz der ausgefallenen Einnahmen gebe es keine Preiserhöhung. Derzeit zählt der Verein 782 Mitglieder. Coronabedingt habe keines gekündigt, berichtet die stellvertretende Vorsitzende.

Sonnabends mit Schwung ins Wochenende starten

Am Sonnabend, 10. Oktober, 9.30 Uhr, stellt Übungsleiterin Sandra Prein im Bürgerpark ihren wöchentlichen Kurs „Mit Schwung ins Wochenende“ vor. Auch soll es zukünftig Yoga für Männer, ein Funktionstraining, einen Meditationskurs für alle Altersklassen sowie Angebote rund um gesunde Ernährung und Kräuter geben. Der Verein hofft, im nächsten Jahr beim Wasserwerk am Hohen Holz ein Armbecken aufstellen zu können. Das sollte eigentlich schon dieses Jahr mit einem Fest verbunden werden. Grund zum Feiern gibt es aber auch im nächsten Jahr. Vor 200 Jahren, am 17. Mai 1821, wurde der Namensgeber des Vereins, Sebastian Kneipp, geboren.

Mitglieder treffen sich im Stadttheater

Über Aktivitäten des Vereins informiert der Vorstand seine angemeldeten Mitglieder am Freitag, 2. Oktober, im Stadttheater. Das Kursangebot hängt im Schaukasten im Durchgang am Stadttheater. Online ist es unter kneippverein-wunstorf.de zu finden.

Von Rita Nandy