Wunstorf

Nordic Walking ist nur dann effektiv für die Gesundheit, wenn es richtig erlernt und ausgeführt wird. Davon ist der Kneipp-Verein überzeugt und bietet daher einen neuen Einführungskurs an, der am Dienstag, 10. September, unter Leitung von Helmut Prietz beginnt. Teilnehmer treffen sich um 15.30 Uhr an der Gaststätte Altens Ruh im Hohen Holz. Der Kurs umfasst insgesamt vier Einheiten von je 90 Minuten. Die weiteren Termine sind am Freitag, 13. und 20. September, sowie am Dienstag, 17. September.

Teilnehmer sollten sportgerechte Kleidung und geeignete Laufschuhe tragen. Nach Möglichkeit sollten eigene Stöcke mitgebracht werden, da im Verein nur eine begrenzte Anzahl zur Verfügung steht. Anmeldungen nimmt Helmut Prietz unter Telefon (05031) 958437 oder per Mail an helmut.prietz@web.de entgegen.

Von Anke Lütjens