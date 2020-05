Kneipiers und Künstler kritisieren Plan für Corona-Lockerungen

Steinhude

Drei Steinhuder Gastronomen, die Kneipen betreiben, protestieren dagegen, dass sie frühestens ab Anfang Juni wieder öffnen dürfen. Mit dem Appell „Vergesst die Kneipen nicht!“ haben sich die Gastwirte von Karins Boot, Globus und Filou an ihre Gäste und die Verantwortlichen für Corona-Lockerungen gewandt. „Der niedersächsische Stufenplan sieht im Mai noch keine Öffnung für Kneipen und Bars vor“, kritisieren sie in ihrem Schreiben. Auch Comedian Dittmar Bachmann darf am Montag, 18. Mai, mit seinem Programm Comedy Corner nicht im Ratskeller in Wunstorf auftreten.

Kneipen können auch Corona-Vorgaben umsetzen

Damit die kleinen Läden überleben können, sei die Öffnung von Kneipen und Bars jedoch dringend erforderlich. „Wir können die Unterscheidung von Kneipen und Restaurants nicht nachvollziehen“, ärgern sich die Steinhuder. Auch in den Bars könnten Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen umgesetzt werden. Zudem sollten die geplanten Mehrwertsteuersenkungen nicht nur auf Speisen begrenzt sein.

Dittmar Bachmann darf nicht im Ratskeller für Stimmung sorgen. Quelle: Anke Lütjens (Archiv)

Auch Kleinkunstauftritte sollten genauso wie Theaterveranstaltungen wieder erlaubt sein, findet Dittmar Bachmann. Er ärgert sich, dass für sein Programm im niedersächsischen Stufenplan zu Corona-Lockerungen noch kein Starttermin angegeben ist. „Ich denk’ mal, dass es der Kleinkunst im Gegensatz zur unverschämten Autoindustrie an einer Lobby fehlt“, ärgert sich Bachmann.

Käufer von Onlinetickets erhalten ihr Geld per Überweisung zurück. Vorverkaufsstellen erstatten den Eintrittspreis für vor Ort gekaufte Karten.

Von Rita Nandy