Die jüngeren Klein Heidorner kennen keinen anderen Ortsbürgermeister als Jann Weerts. Vor 19 Jahren trat der SPD-Politiker sein Amt an. Seit 1972 sitzt er im Ortsrat, seit 1980 mit Unterbrechungen im Rat der Stadt. Ab der Ortsratssitzung am Dienstag, 8. September, müssen sich die Kirschendorfbewohner mit ihren Sorgen und Nöten an seine Nachfolgerin wenden. Seine derzeitige Stellvertreterin Elke Rodloff soll die Aufgabe übernehmen. Für ihr Amt ist der jetzige Gruppensprecher Sven Thometzki vorgesehen.

Elke Rodloff soll neue Ortsbürgermeisterin in Klein Heidorn werden. Quelle: SPD Wunstorf

Beschlüsse fallen im Ortsrat meist einstimmig

Damit bildet die SPD weiterhin komplett die Führungsspitze. Doch bis auf kleinere Unstimmigkeiten ziehen alle Politiker an einem Strang. „Beschlüsse im Ortsrat sind durchweg einstimmig gefasst worden“, sagt Weerts, wenn er auf seine Amtszeit zurückblickt. Warum er die 20 Jahre nicht vollmache? „Darauf habe ich es nicht angelegt. Man muss irgendwann loslassen“, sagt er. Er sei seiner Aufgabe nicht überdrüssig. Der 84-Jährige möchte jedoch nicht mit der Trage aus dem Sitzungssaal abgeholt werden. Bis zur Wahl im nächsten Jahr bleibt er noch im Orts- und Stadtrat.

Kleinste Schule wird zur ersten Ganztagsschule Wunstorfs

Weerts sieht seinen Heimatort gut für die Zukunft aufgestellt. Die örtliche Schule – gleichzeitig die kleinste Wunstorfs – sei als erste in eine Ganztagsschule umgewandelt worden. „Darauf können wir stolz sein.“ Auch für die Kinderbetreuung ist gesorgt. Sorge bereitet ihm hingegen der Verkehr. Der werde durch die geplante Nordumgehung noch zunehmen.

Am Dienstag werde er auf der Ortsratssitzung die Verwaltung bitten, zu prüfen, ob Klein Heidorn als eine von 40 Ortschaften an einem Großversuch der Region teilnehmen kann. Dieser sieht Tempo 30 an den Ortsdurchfahrten vor. Die Tempobeschränkung gilt bereits am Seniorenheim Am Kirschgarten. Dort müsse jedoch mehr kontrolliert werden. Viele Autofahrer seien zu schnell unterwegs.

Ort wünscht sich Dorfmittelpunkt

Probleme bereiten der Ortschaft auch seine engen Grenzen. Es gibt keine Möglichkeiten, den Verkehr durch den Ort anders zu regeln oder Radwege auszubauen. Sogar für neue Bäume, die der Ortsrat aus seinen Mitteln finanzieren möchte, seien noch keine geeigneten Standorte gefunden worden. Für einen gewünschten Dorfmittelpunkt stehe das Gelände hingegen schon fest. Er könnte rund um den Bolzplatz entstehen. „Sorge macht uns das Sportplatzgelände“, sagt Weerts. Es wird eine neue Flutlichtanlage benötigt. Läuft alles nach Plan könnte diese 2022 stehen. Als Junge kickte er für den TSV Klein Heidorn.

Zeit für die Familie

Aber auch in anderen Vereinen ist der scheidende Ortsbürgermeister Mitglied. Beispielsweise im Schützenverein oder seit 60 Jahren auch im Fischereiverein Bokeloh. „Ich könnte ja mal wieder angeln gehen“, sagt er verschmitzt. Außerdem hat er vier Enkelkinder und einen Urenkel, der die Kita in Klein Heidorn besucht, .

Kontakt zur Verwaltung pflegen

Seiner Nachfolgerin rät er, stets ein offenes Ohr zu haben. Ebenso sei der Kontakt zur Verwaltung wichtig, um kleinere Probleme direkt klären zu können.

Die Ortsratssitzung am Dienstag, 8. September, beginnt um 19.30 Uhr im Gasthaus Tiel, Heidorner Straße 65. Gäste müssen sich coronabedingt bis 14 Uhr unter Telefon (0 50 31) 10 12 53 anmelden.

