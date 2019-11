Die Verzögerung beim Bau des Kunstrasenplatzes in Luthe hat Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt am Montag im Verwaltungsausschuss verteidigt. Man brauche „ein ordentliches Genehmigungsverfahren“ in Hinblick auf etwaige Rechtsstreitigkeiten, sagte Eberhardt.