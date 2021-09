Wunstorf

Sinkende Anmeldezahlen haben dazu geführt, dass die Situation in der Kinderbetreuung sich im laufenden Kindergartenjahr etwas entspannt hat. Trotzdem muss die Stadt daran festhalten, das Angebot von Betreuungseinrichtungen in Wunstorf weiter auszubauen.

Bei den Krippen haben die Wunstorfer Familien 344 Kinder angemeldet. Das ist erstmals seit 2017 wieder ein Rückgang, und zwar um 66 Anmeldungen. Wer keine Plätze in Krippen bekommen hat, konnte zum großen Teil in der Tagespflege untergebracht werden. Ende des Jahres wollen die Johanniter außerdem ihre neue Kita an der Portlandstraße eröffnen, wo noch 51 neue Krippenplätze entstehen werden.

Plätze reichen noch nicht aus

Für die Kindergärten hat die Stadt 649 Anmeldungen verzeichnet, das sind 41 weniger als zuvor. Zum Beginn des Kindergartenjahres am 1. August wurde 400 bereits aufgenommen. Auch wenn an der Portlandstraße noch 56 weitere Plätze entstehen und die normale Fluktuation immer noch einen Effekt hat, glaubt die Stadt aber nicht daran, dass sie alle Wünsche der Eltern noch erfüllen kann.

Auch für die Hortbetreuung ist die Nachfrage leicht um 24 Plätze gesunken, sodass dafür jetzt 140 Kinder angemeldet wurden. Die größten Probleme, für ausreichend Plätze zu sorgen, sieht die Stadt derzeit im Einzugsbereich der Albert-Schweitzer-Schule in der Barne.

Neben den entstehenden Wohngebäuden hat die AWO an der König-Ludwig-Straße schon ihre Kita eröffnet. Quelle: Sven Sokoll

Im vergangenen Kita-Jahr waren die AWO-Kita an der König-Ludwig-Straße und die evangelische in Steinhude in Betrieb gegangen. „Dennoch übersteigt in allen drei Kita-Bereich Krippe, Kindergarten und Hort die Nachfrage das derzeitige Angebot“, resümiert die Verwaltung in einer Vorlage für die Politik. Sie fürchtet derzeit, die Rechtsansprüche auch später im Lauf des Kita-Jahres nicht alle erfüllen zu können. Auf der Warteliste standen im Juli bis zum Jahresende noch 65 Kinder für Krippenplätze, 169 für die Kindergartengruppen und 59 Kinder für die Horte.

Nächster Eröffnungen erst 2023

Um das Angebot weiter auszubauen, rechnet die Stadt derzeit nach der Johanniter-Kita an der Portlandstraße noch mit 6 Krippen- und 13 Kindergartenplätzen in einem Anbau an die evangelische Kita Großenheidorn sowie 21 Krippen- und 38 Kindergartenplätzen an der Straße In den Ellern beim Projekt Mühlenaue West. Beide werden aber erst im Jahr 2023 zur Verfügung stehen. Und in Großenheidorn fällt dann die gleiche Zahl in der Außenstelle Blaues Haus weg.

Um das Netz weiter auszubauen, beschäftigt die Stadt sich aktuell vor allem mit dem Butteramt mit Bokeloh, Mesmerode und Idensen, wo die nächste neue Kita entstehen soll. „Als Übergangslösung sollen zum Kita-Jahr 2022/23 mobile Bauten errichtet werden“, kündigte die Verwaltung an. Außerdem beschäftigt sie sich damit, in der Barne und Luthe den großen Bedarf an Hortplätzen besser decken zu können.

Die Stadt will bei ihrem aktuellen Kurs bleiben und neue Wohngebiete nur noch planen, wenn darin auch Kitas vorgesehen sind. Das traf schon für die Projekte Kellerbusch Süd und Viertel vorm Meer in Steinhude sowie dem Wohnpark am Luther Weg zu. Außerdem will die Verwaltung alternative Angebote der Kinderbetreuung unterstützen wie Waldkindergärten, Tagespflegegruppen und Elterninitiativen.

Von Sven Sokoll