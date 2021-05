Wunstorf

Sieben evangelische Gemeinden aus Wunstorf und die katholische Kirchengemeinde St. Bonifatius feiern am Pfingstmontag, 24. Mai, ab 11 Uhr einen gemeinsamen ökumenischen Onlinegottesdienst. Den Gottesdienst mit dem Titel „Entflammt“ leitet die Luther Pastorin Marit Ritzenhoff und Prädikantin Susanne Bannert von Corvinus hält eine kurze Predigt. Sie spricht darüber, dass Künstler oft mit Flammen über den Köpfen der Apostel dargestellt haben, mit welcher Begeisterung die Kirche gegründet wurde. Das wird Pfingsten gefeiert.

Der Luther Organist Andreas Stock spielt die Melodien, die die Zuschauer daheim mitsingen können. Die Kollekte wird für den christlich-jüdischen Dialog in und um Hannover verwandt. Die Einwahldaten erhalten die Teilnehmer zum Beispiel in der Stiftsgemeinde, thomas@stiftskirche-wunstorf.de, Telefon (0 50 31) 34 65, oder den Büros von St. Johannes, Corvinus, St. Bonifatius sowie in Luthe, Kolenfeld, Bokeloh und Idensen.

Gottesdienste unter freiem Himmel

Einen Open-Air-Gottesdienst feiert die Kirchengemeinde Großenheidorn bereits am Pfingstsonntag, 23. Mai, ab 11 Uhr auf der Pfarrwiese, Klosterstraße 22. Pastor Karsten Dorow leitet ihn.

Auch die Kirchengemeinde Bokeloh begeht ihren Pfingstgottesdienst am Sonntag um 10 Uhr unter freiem Himmel im Kirchgarten. Bei schlechtem Wetter geht es in die Kirche. Anmeldungen sind unter Telefon (0 50 31) 43 82 oder per E-Mail an kg.bokeloh@evlka.de möglich.

Gesang ist wieder möglich

Die Kirchengemeinde Idensen-Mesmerode darf in ihrem Gottesdienst mit Superintendent Michael Hagen am Sonntag um 10.30 Uhr erstmals wieder singen „Die veränderte Infektionslage und die damit verbundenen Lockerungen geben uns die Möglichkeit, unter dem gebotenen Abstand den Gemeindegesang wieder zu erlauben“, sagte Kirchenvorstandsvorsitzende Kirsten Gutleben. Wer an dem Gottesdienst teilnehmen möchte, kann sich über www.kirche-idensen.de dafür anmelden. Alternativ ist ein Vor-Ort-Checkin über die Luca-App möglich.

Von Sven Sokoll