Kirchengemeinde Steinhude feiert bei der Feuerwehr

Unter dem Motto „Wen rufst du in der Not?“ hat die Kirchengemeinde Steinhude am Sonntag einen Familiengottesdienst in der Feuerwache Steinhude gefeiert. Er ist Teil des neuen Projekts „Kirche aus dem Häuschen“, das ein Team aus Ehrenamtlichen organisiert. „Ziel ist, dass Kirche zu den Menschen kommt“, sagte Pastorin Andrea Dorow.

Und das taten sie auch, mehr als 180 Erwachsene und 36 Kinder kamen in die Feuerwache. Mitglieder der Kinder- und der Jugendfeuerwehr stellten ihre Tätigkeiten vor. Über die Arbeit in der Feuerwehr informierte der stellvertretende Ortsbrandmeister, Dominik Austermann, im Interview mit Steffen Hochhaus vom Kirchenvorstand.

Die Besucher konnten sich auch die Fahrzeuge der Feuerwehr anschauen.

Mit dem Projekt „Kirche aus dem Häuschen" geht die Kirchengemeinde Steinhude neue Wege. Sie verlegt den Gottesdienst an andere Orte – dieses Mal in die Feuerwache Steinhude.

Von Anke Lütjens