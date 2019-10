Wunstorf

Wenn Sänger Mark Gillespie den Titel „Shine on your crazy diamond“ anstimmt, meint man, Weltstar David Gilmoure von der legendären britischen Rockband Pink Floyd zu hören. Er ist aber der Sänger und Gründer der Tribute-Band Kings of Floyd, die am Sonnabend, 12. Oktober, ein Konzert im Stadttheater gibt....