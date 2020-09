Großenheidorn

Wer kann schon beim Frühstück einen Blick auf den Kilimandscharo, den höchsten Berg Afrikas, werfen? Katja Zink kann das von sich behaupten, denn die gebürtige Großenheidornerin lebt und arbeitet seit drei Jahren in Tansania. Genauer gesagt wohnt sie zusammen mit ihrem Mann Stefan Grosche im Norden des Landes in der Stadt Arusha in der Nähe eines Nationalparks. Zusammen mit zehn Mitstreitern hat die 46-Jährige kürzlich in ihrer Heimat Großenheidorn den Verein Coaches for Africa gegründet.

Dessen Ziel ist es, junge Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung und beruflichen Orientierung zu unterstützen. Internationale Coaches sollen die jungen Erwachsenen in zehnmonatigen Coachings unterstützen. Das soll ausschließlich online passieren. Das Projekt ist zunächst auf Tansania beschränkt, soll aber bei genügender Beteiligung auch auf andere afrikanische Länder ausgeweitet werden. „Es gibt dort viele Jugendliche, die nicht wissen, wie sie ihr Potenzial ausschöpfen können. Sie erkennen ihre Wahlmöglichkeiten nicht“, sagt Zink. Der Klient soll durch die gemeinsame Arbeit Klarheit sowie Handlungs- und Bewältigungskompetenz erlangen.

Projekt richtet sich an junge Erwachsene

Zusammen mit der stellvertretenden Vorsitzenden Dagmar Giebel und Schatzmeisterin Carmen Otto bildet Zink den Vorstand des Vereins. Zu dessen Gründung kam es, weil „ich immer wieder von vielen Menschen gefragt wurde, wie sie von hier aus helfen können, ohne in Afrika zu leben“, sagt Zink. So entstand das Projekt „Click your Coach“, das sich an junge Erwachsene im Alter von 18 bis 24 Jahren richtet. Die Trainer stellen das Anliegen der Person in den Mittelpunkt. „Voraussetzung ist gegenseitiges Vertrauen und das Funktionieren der Technik“, betont Zink.

Verein sucht noch Unterstützer

Um den Bedarf an Themen zu ermitteln, laufen derzeit in Tansania Interviews. In den Gesprächen kann es um Stärken und Schwächen, Erfahrungen, Umgang mit Akzeptanzproblemen, Umgang mit Krankheit, aber auch um praktische Dinge wie Lebenslauf und Bewerbung gehen. „Es gibt in Tansania keine kritikfreien Räume, in denen die jungen Leute darüber sprechen können“, betont Zink. Auch die Suche nach internationalen Coaches und Psychologen, die das Projekt für einige Stunden im Monat unterstützen möchten, läuft. Sie werden Mitglied im Verein und unterstützen damit das Vorhaben auch finanziell mit ihren Beiträgen.

Bevor die Großenheidornerin nach Tansania kam, lebte sie zwei Jahre in Ghana. Dorthin kam sie über die Sparkassenstiftung für internationale Kooperation und arbeitete als Coach in einem Trainingszentrum. Die Organisation Brot für die Welt vermittelte Zink dann nach Tansania. Dort arbeitet sie in einem Trainingszentrum für ethische Führung. Dabei hat sie festgestellt, dass vielen Führungskräften im mittleren Alter der Zugang zu ihrer wichtigsten Ressource, der Entwicklung der eigenen Emotionalen Intelligenz in der Phase des Erwachsenwerdens, verwehrt geblieben ist. Dem möchte der Verein mit seinem Projekt entgegensteuern.

Neue Generation von Führungskräften entwickeln

„Wir möchten eine neue Generation ethischer Führungskräfte entwickeln, die die Gesellschaft von innen heraus verändern können“, sagt Zink. Sie hofft, im ersten Halbjahr 2021 mit dem Projekt starten zu können. Vision des Vereins ist eine Gesellschaft, in der junge Menschen in Tansania in einem sicheren Umfeld, kritikfrei an ihrer Persönlichkeitsentwicklung arbeiten, wachsen und ihre Potenziale weiterentwickeln können. Ihrer Vorstellung nach soll die Welt soweit wie möglich vernetzt werden, um Wissen auszutauschen, die Zusammenarbeit zu fördern und die jungen Afrikaner arbeitsfähig zu machen. „Jeder trägt die Lösung in sich“, sagt die Großenheidornerin.

Verein sucht Unterstützer Der Verein Coaches for Africa ist als gemeinnützig anerkannt und kann damit über Spenden, Förderbeiträge und Mitgliedsbeiträge Steuerbescheinigungen ausstellen. Um die Projektaktivitäten vorbereiten und realisieren zu können, benötigt der Verein tatkräftige Helfer und neue Ideen. Er arbeitet ausschließlich online, daher ist eine Mitarbeit von überall her möglich. Aktuell freuen sich die Mitglieder über Unterstützung in den Bereichen Coaching, Übersetzungen (deutsch-englisch), Pressearbeit, Erstellung und Pflege der Homepage, Fundraising, Marketing und Büroarbeit sowie Mitarbeit in fachspezifischen Arbeitsgruppen. Für Fragen und Anregungen steht die Vorsitzende Katja Zink zur Verfügung. Sie ist unter Telefon (0152) 51899828 oder per Mail an coachesforafrica@gmail.com zu erreichen.

Von Anke Lütjens