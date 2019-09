Kathy Kelly tritt mit Chören aus Großenheidorn auf

Wunstorf

Einmal mit einem Weltstar gemeinsam auf der Bühne stehen: Für die Kinder- und Jugendkantorei sowie den St.-Thomas-Chor aus Großenheidorn ging dieser Traum in Erfüllung. Die Sänger gaben am Sonnabend ein gemeinsames Konzert mit Kathy Kelly, Mitglied der Kelly Family, die in den Neunzigerjahren große Erfolge feierte. Die Vollblutmusikerin war bereits vor drei Jahren mit ihrem Bruder Angelo zu Gast in der Stiftskirche.

Diesmal wollte Chorleiter Matthias Schwieger dafür sorgen, dass sie die Auestadt in ewiger Erinnerung behält. Er berichtete zu Beginn des Konzerts von einem Telefonat. Kathy Kelly habe ihn gefragt, welche Großstadt sich in der Nähe befinde. „Bitte seien Sie so ein Publikum, dass sie nie wieder vergessen wird, wo Wunstorf liegt“, forderte er. Es dürfte den Zuhörern im voll besetzten Stadttheater gelungen sein.

Ein kleiner Engel rührt das Publikum

Aber zunächst galt der Applaus den Sängern der Kinder- und Jugendkantorei sowie des St.-Thomas-Chors. Mit ihrer Klangvielfalt begeisterte Nachwuchssängerin Dorothea Büdiker. Der letzte Auftritt von Jana und Sonja Schwieger sowie Vivian Müller mit dem Ensemble wurde ebenfalls mit reichlich Beifall quittiert. Kein Halten gab es, als Kathy Kelly die Bühne betrat. Ihre stimmliche Bandbreite und das breit gefächerte Repertoire riss das Publikum mit.

Auf temperamentvolle Rhythmen folgte ein gefühlvoll gesungenes „Halleluja“ von Leonard Cohen. Begleitet wurde Kelly von Pianist Peter Schnur. Die Frontfrau der Kelly-Family gab sich bei ihrem Auftritt erfrischend unprätentiös. „Das war mein Fehler“, gab sie freimütig zu, als ihre E-Gitarre nicht funktionierte: „Die Batterie ist leer.“ Reichlich Energie hatte sie jedoch noch bis zum Ende des Konzerts.

Die Herzen des Publikums rührte die kleine Maja, als sie den Solopart des Kelly-Hits „An Angel“ anstimmte. Als Zugabe klopfte Kathy Kelly mit „Knockin’ on Heaven’s Door“ an die Himmelspforte. Und wer weiß, vielleicht in Zukunft ja auch mal wieder an die Tür des Stadttheaters Wunstorf.

Zur Galerie Reichlich Applaus gab es für Weltstar Kathy Kelly und die Kinder- und Jugendkantorei sowie den St.-Thomas-Chor aus Großenheidorn im voll besetzten Stadttheater.

Von Rita Nandy