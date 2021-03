Wunstorf/Rehburg

Die Gebetsaktion „24 Stunden für den Herrn“ der katholischen Kirche steht in diesem Jahr unter dem Psalmvers „Er vergibt alle deine Sünden.“ Die Gemeinden aus Wunstorf und Rehburg greifen das Anliegen von Papst Franziskus zu Andacht, Gebet, Gottesdienst, Beichte oder Gespräch in der offenen Kirche auf. Sie bieten dafür am Freitag und Sonnabend, 12. und 13. März, spezielle Gebete an.

Katholische Kirchen lädt zum Gebet ein

Die St.-Bonifatius-Gemeinde an der Hindenburgstraße plant für Freitag, 12 Uhr, bis Sonnabend, 12 Uhr, verschiedene Angebote. St. Konrad in Bokeloh, Mesmeroder Straße 9, beteiligt sich an der Aktion am Freitag von 17 bis 19 Uhr und am Sonnabend von 16 bis 17 Uhr. Die St.-Hedwig-Gemeinde, Schlesierweg 10 in Steinhude, hat für Gebetsanliegen die Zeit an beiden Tagen jeweils von 17 bis 18 Uhr reserviert. Gläubige treffen sich in St. Marien, Weidendamm 14 in Rehburg, am Freitag von 18 bis 19 Uhr. Für stille Gebete sind die Kirchen ohnehin täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Rita Nandy