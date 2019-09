Wunstorf

Nach einer Pause ist der Comedian Rüdiger Hoffmann mit seinem neuen Programm „alles Mega –Gut ist nicht genug“ auf Tour und gastiert dabei am Sonnabend, 14. September, ab 20 Uhr im Wunstorfer Stadttheater.Wer noch dabei sein will, kann bei der Lokalredaktion von HAZ und NP gewinnen: Die ersten drei Anrufer, die sich am Donnerstag, 12. September, zwischen 15 und 15.10 Uhr unter der Telefonnummer (0 50 31) 77 90 10 melden, erhalten jeweils zwei Karten.

Es gibt noch Karten

Auch wenn Hoffmann auf der Bühne kein überschäumendes Temperament zu Tage legt, weiß der bedächtige Westfale doch, den Alltag zu karikieren. Karten für seinen Auftritt im Stadttheater zum Preis von 30,95 Euro sind noch unter anderem in der Geschäftsstelle von HAZ und NP, Mittelstraße 5, zu erhalten.

Von Sven Sokoll