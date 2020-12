Wunstorf

Wunstorfs Jugendliche wählen vom 22. bis 24. Februar ein neues Jugendparlament. Die Jugendpflege rührt derzeit die Werbetrommel. Es zeichnet sich schon ab, dass unter den 17 Mitgliedern künftig viele neue Gesichter dabei sein werden. „Die Hälfte der bisherigen Mitglieder ist dann schon 18 oder 19 und muss deshalb aufhören“, sagt Burak Özkardes von der Jugendpflege. Dazu zählt auch Jugendbürgermeister Florian Neutel, der ausgerechnet einen Tag vor der Wahlwoche seinen Geburtstag feiert.

Die Vertretung wird alle zwei Jahre neu bestimmt. Wahlberechtigt sind alle Wunstorfer, die 13 Jahre oder älter sind. Wer im Wahljahr 18 Jahre alt wird, darf als älteste Altersgruppe noch mitmachen. Die Jugendpflege war in der vergangenen Woche schon in der Otto-Hahn-Schule und dem Hölty-Gymnasium zu Gast, um in den Klassen für die Wahl zu werben. In dieser Woche sollte es in der Evangelischen IGS weitergehen, doch da ist nun erst einmal Corona dazwischen gekommen. „Ich hoffe, dass wir dort nach den Ferien weitermachen können“, sagt Özkardes. Dann rückt der 20. Januar aber auch schon näher, an dem die Kandidaten ihre Bewerbungen bis spätestens 12 Uhr im Rathaus abgegeben haben müssen.

Onlinewerbung ist wichtiger geworden

Weil die Jugendpflege derzeit nicht so viel in den Schulen präsent sein wie bei früheren Wahlen, nutzt sie stärker andere Wege, vor allem online auf dem Instagram-Account des Jugendparlaments. Dafür ist auch ein Werbefilm entstanden. In der nächsten Woche werden die knapp 2000 Wahlberechtigten aber auch Post bekommen.

Vor zwei Jahren hatten die Wähler die Auswahl zwischen 25 Kandidaten, eine solche Größe würde Özkardes gern wieder erreichen. Bis jetzt hat die Jugendpflege vier offizielle Bewerbungen bekommen, davon zwei bisherige Mitglieder des Jugendparlaments. Insgesamt haben aber fünf oder sechs Mitglieder zumindest schon ihre Interesse signalisiert.

Ein Wahllokal ist weggefallen

Neu ist in diesem Jahr, dass das Schulzentrum Steinhude als Wahllokal wegfällt, weil jetzt auch die Graf-Wilhelm-Schule dort nicht mehr existiert. Deshalb wählen die Jugendlichen jetzt nur noch an drei Tagen von Montag bis Mittwoch, im Wechsel am Hölty-Gymnasium, in der Otto-Hahn-Schule und in der Evangelischen IGS. Eigentlich ist am letzten Wahltag eine Party üblich, bei der die Ergebnisse verkündet werden. „Wir befürchten, dass das dieses Mal nicht möglich sein wird, und denken schon über Alternativen nach“, sagt Özkardes. Das könnte zum Beispiel ein Livestream sein.

Das neue Jugendparlament soll dann am Donnerstag, 25. März, erstmals tagen und den neuen Jugendbürgermeister wählen. Weiter Informationen gibt es auf www.jugendparlament-wunstorf.de, auf Instagram unter @jupa_wunstorf und auf Facebook unter @jupawunstorf.

Von Sven Sokoll