Kampfkunstschule bietet Kurse in Wunstorf an

Wunstorf

Gewalt hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Aufgrund dessen sind viele Eltern um die Sicherheit ihrer Kinder besorgt. Daher eröffnete Ömer Kurnaz eine neue Kampfkunstschule in Wunstorf, um seinen Schülern Verteidigungstechniken beizubringen. Er übt den Sport seit 15 Jahren aus. Seit kurzem trainiert er nicht nur in Barsinghausen, sondern auch in der Schule, Hagenburger Straße 8.

Das Training ist mit Spaß verbunden

Hier trainiert die Erwachsenen-Gruppe ihre Fähigkeiten in der Selbstverteidigung. Quelle: Khan Kurnaz

In Barsinghausen besteht die Kampfkunstschule schon seit sieben Jahren. „Jeder ist bei uns herzlich willkommen“, so der Bruder des Leiters, Khan Kurnaz. Damit spielt er auf die unterschiedlichen Altersgruppen an. Es gibt Gruppen für Kinder, Jugendliche und auch für Erwachsene. Hauptsächlich werden dort Techniken geschult, die auch im Alltag hilfreich sein können. Dazu gehört das Training von Reflexen und auch die Steigerung der Konzentrationsfähigkeit.

Die Schule in Wunstorf wurde Ende 2019 fertig gestellt und ist nun eröffnet. Quelle: Khan Kurnaz

In einem familiären Rahmen arbeiten die Schüler unter realistischen Verteidigungsszenarien, um ihre Grenzen auszutesten. Hierbei passen die Trainer Theorie und Praxis auf den jeweiligen Schüler und seine Fähigkeiten an.

Interessenten können sich auf der Internetseite der Kampfkunstschule unter www.tawtb.de/wunstorf über das Angebot informieren. Das Training kostet für Erwachsene bei einem Besuch pro Woche 39 Euro und bei zwei Besuchen 49 Euro. Für Kinder und Jugendliche reduziert sich der Preis um jeweils 10 Euro. Fragen beantwortet Ömer Kurnaz auch unter Telefon (0176) 72 699 477.

Von Paul Rogner