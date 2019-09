Kammerchor Schloß Ricklingen feiert Jubiläum

Neustadt/Mandelsloh/Schloß Ricklingen

Anlässlich seines 35-jährigen Bestehens singt der Kammerchor Schloß Ricklingen drei Konzerte. In der Liebfrauenkirche in Neustadt ist er am Freitag, 27. September, um 19 Uhr zu hören. Am Sonnabend, 28. September, tritt er ab 19 Uhr in der St. Osdag Kirche in Mandelsloh auf. Der Auftritt am Sonntag, 29. September, um 17 Uhr in der Sigwardskirche in Idensen schließt die Festreihe ab.

Die Vielfalt an Genres zeichnet den Kammerchor aus. Quelle: Privat

Geistliche und weltliche Stücke

Der Chor bietet einen breites Repertoire an geistlichen und weltlichen Stücken. Seine Vielfalt an Genres zeichnet den Kammerchor aus. Die Sängerinnen und Sänger präsentieren Stücke von Heinrich Schütz, Max Raabe, Queen, Max Reger, Heinz Erhardt und vielen anderen, sowie Musik, die von der Renaissance bis in die heutige Zeit reicht. Die Konzerte in Neustadt und Idensen sind für die Besucher kostenlos, in Mandelsloh kostet der Eintritt 10 Euro (ermäßigt 5 Euro). Mehr Informationen zum Kammerchor und seinen Konzerten sind im Internet unter www.kammerchor-schloss-ricklingen.de erhältlich.

Von Kaspar Baumann