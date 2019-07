Wunstorf

„Die Siebzigerjahre, das war mein Jahrzehnt. Da wurde geklotzt, nicht gekuschelt“. Mit diesen Worten hat der Hans Werner Olm am Sonntag sein Programm in Küsters Hof angekündigt. In seiner „Happy Aua“ ließ der Kabarettist und Sänger wieder an vielen Stellen den Wunsch nach einer neuen Männlichkeit erk...