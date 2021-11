Wunstorf

Ein betrunkener Jugendlicher hat am frühen Freitagabend in der Wunstorfer Kernstadt einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 17-Jährige trat zunächst gegen 17 Uhr an der Tilsiter Straße gegen die Tür eines Autos. Als der Besitzer des Wagens den jungen Mann zur Rede stellen wollte, prügelte der Randalierer auf den 58-Jährigen ein. Laut Polizei erlitt das Opfer dabei Verletzungen an der Nase, einen Bluterguss am Auge sowie Prellungen und Schürfwunden.

Auf den Jugendlichen kommt jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung zu. Nach Angaben der Polizei konnten ihn Einsatzkräfte am Tatort beruhigen. Nach einem Alkoholtest wurde der Jugendliche zu seinem Erziehungsberechtigten gebracht.

Nachbar will helfen – und wird auch attackiert

Wegen gefährlicher Körperverletzung muss sich nach dem Vorfall auch ein 15-Jähriger verantworten. Dieser habe einen zur Hilfe geeilten Nachbarn des verletzten Autobesitzers angegriffen, sei aber vor Ankunft der Polizei zunächst vom Tatort geflüchtet, berichtet ein Polizeisprecher. Trotzdem konnten die Einsatzkräfte auch ihn aufgreifen. Der offenbar leicht angetrunkene Junge wurde später ebenfalls in die Obhut eines Erziehungsberechtigten gegeben.

Lesen Sie auch Weitere Polizeimeldungen aus Wunstorf lesen Sie hier

Idensen: Betrunkene prügeln sich in einem Taxi

Laut Polizei kam es in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag auch in Idensen zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Demnach rief ein Vater die Einsatzkräfte, nachdem dessen 29-jähriger Sohn gegen 0.30 Uhr mit Verletzungen nach Hause gekommen war. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 29-Jährige zuvor auf der Heimfahrt in einem Taxi unter Alkoholeinfluss mit einem ebenfalls betrunkenen 55-jährigen Bekannten in Streit geraten. Beide erlitten bei ihrem Handgemenge Blutergüsse und Schwellungen, wie die Polizei berichtet.

Von Ingo Rodriguez