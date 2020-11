Wunstorf

Ein Spaziergänger hat der Polizei Wunstorf am Freitagabend um 20.15 Uhr eine Lärmbelästigung von mehreren Jugendlichen in der Nähe des Auedamms gemeldet. Auf dem angrenzenden Schulhof der IGS Wunstorf trafen die Beamten auf mehrere Jugendliche. Die Polizisten fanden diverse zerbrochene Flaschen vor, sodass sie eine Reinigung veranlassen mussten. Sie leiteten mehrere Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten ein – Corona-Verstöße stellten die Beamten aber nicht fest.

Jugendliche flüchten nach Treffen im Hohen Holz

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am Sonnabend um kurz nach 21 Uhr im Waldstück Hohes Holz in der Nähe der sogenannten Köhlerhütte. Einem Zeugenhinweis zufolge sollten dort mehrere Jugendliche Alkohol konsumieren. Beim Eintreffen der Polizei flohen die Heranwachsenden unerkannt in das Waldgebiet. Vor Ort fanden die Beamten mehrere Gegenstände wie zwei Rucksäcke, eine Tasche, eine Kiste Cola sowie diverse Flaschen Alkohol.

Lesen Sie auch

Von Anke Lütjens