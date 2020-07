Wunstorf

Die Anwohner der Evangelischen IGS Wunstorf klagen über Lärm, abgetretene Mülleimer und Dreck vor ihrer Haustür. Das Schulgelände nutzen Jugendliche gern als Treffpunkt vor allem am Wochenende. Schulleiterin Elke Helma Rothämel berichtet über eingeschlagene Fensterscheiben und zusätzliche Arbeit für die beiden Hausmeister. Probleme gab es früher auch an anderen weiterführenden Schulen.

Hausmeister müssen montags das Gelände säubern

Ein lauter Knall schreckte am Wochenende einen Anwohner aus dem Schlaf. Das Geräusch könnte beim Abtreten eines Mülleimers vor dessen Haustür entstanden sein. Bei einem Spaziergang am Sonntag Richtung Auedamm entdeckte er auf dem Schulgelände zudem Bauzäune, die aus den Angeln gehoben waren. Ein Haufen Müll lag am Durchgang zur Sporthalle. Darüber ärgert sich auch Rothämel. Jeden Montag bräuchten die beiden Hausmeister zwei bis drei Stunden, um die Hinterlassenschaften des Wochenendes zu beseitigen. Dazu zählten beispielsweise auch zerbrochene Wodkaflaschen. Einmal gingen drei Fensterscheiben zu Bruch.

Anzeige

Ein abgetretener Mülleimer am Medicum ließ einen Anwohner aus dem Schlaf schrecken. Quelle: Rita Nandy

Weitere NP+ Artikel

Jugendliche beschimpfen Schulleiterin

Sie habe die Jugendlichen, die nicht von der Schule stammten, auch direkt angesprochen. „Ich arbeite freitags oftmals lange“, erzählt die Schulleiterin. Doch ohne Erfolg. Vielmehr sei sie noch als Nazi beschimpft worden. Gegen Treffen auf dem Schulgelände hat sie nichts einzuwenden. Sie betont aber: „Wenn sie feiern, sollten sie ihre Grenzen kennen.“ Sie möchte, dass die jungen Leute das Gelände so verlassen, wie sie es vorgefunden haben. Eher harmlos, dennoch ärgerlich: Skater und Radfahrer beschädigten beim Überfahren die neuen Bänke.

Der Schulhof der Evangelischen IGS Wunstorf ist ein attraktiver Treffpunkt. Gelbe Sitzmöglichkeiten laden zum Verweilen ein. Zum Leidwesen der Schulleiterin eignen sie sich jedoch auch für Skater und Radfahrer für kleine Kunststücke. Quelle: Rita Nandy

Polizei erhält regelmäßig Beschwerden

Die Schulleiterin sei wegen der Vorfälle ständig in Kontakt mit Polizei und Stadt. Die Schule sei schon ein Hotspot, bestätigt Thorsten Bösert, Leiter des Kriminalermittlungsdienstes. Etwa jede zweite Woche gehe bei der Polizei eine Beschwerde wegen Ruhestörung ein. Die Beamten steuern daher auch regelmäßig bei ihren Streifenfahrten die Schule an, verweisen gegebenenfalls die Jugendlichen vom Gelände.

Schulhöfe sollen offen bleiben

Probleme an weiterführenden Schulen sind nichts Neues für die Stadtverwaltung. Vor allem schlecht einsehbare Bereiche würden gern genutzt, erzählt der zuständige Fachbereichsleiter Matthias Blume. Feiernde Jugendliche gab es beispielsweise jahrelang am Oberstufengebäude des Hölty-Gymnasiums beim Eingang des Kunstbereichs. Die Stadt ließ das Areal umgestalten, es verlor an Attraktivität. Auch der Bereich zwischen Schule und Sporthalle am Schulzentrum Steinhude war ein beliebter Treffpunkt. Einzig an der Otto-Hahn-Schule etablierte sich kein Treffpunkt. Dies liege wohl daran, dass dort auch der Hausmeister wohnt, meint Blume. Die Stadt möchte aber keinesfalls einen Zaun um die IGS ziehen. „Wir wollen unsere Schulhöfe offen halten.“

Stadt stellt weitere Abfallbehälter auf

Die Corona-Krise habe sicherlich die Situation verschärft, sagt Blume. Jugendliche könnten sich nicht mehr in Clubs oder Shisha-Bars treffen. Aber auch an anderer Stelle zeigten sich die Auswirkungen. Die Leute holten sich oftmals Essen, verzehrten es draußen, und der Müll flog herum. Probleme gibt es neuerdings dadurch am Denkmal an der Hindenburgstraße. Dort will die Stadt nun an den zwei Bänken Abfallbehälter aufstellen.

Von Rita Nandy