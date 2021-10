Wunstorf

Die Johanniter im Ortsverband Wunstorf-Steinhuder Meer haben Nachwuchs am Herd geschult. Die Verpflegungseinheiten der Johanniter können auch unter widrigen Bedingungen bei größeren Ereignissen in Windeseile Mahlzeiten für Hunderte Menschen zubereiten. Wie das optimal gelingt, haben 15 angehende Feldköchinnen und -köche am Wochenende in Wunstorf gelernt.

Sie absolvierten den zweitägigen Lehrgang unter 2-G-Bedingungen. Im Auftrag der Johanniter-Akademie Bildungsinstitut Niedersachsen/Bremen schulten die „Leckermacher“ aus dem Ortsverband Wunstorf Steinhuder-Meer die Ehrenamtlichen. „Leckermacher“ heißt eine eigene Marke der Johanniter. Teilnehmer kamen aus Johanniter-Ortsverbänden in Niedersachsen und Hamburg.

Teilnehmer lernen in Theorie und Praxis

Mit den Besonderheiten des Einsatzes von Feldküchen hatte vor dem praktischen Teil der Wunstorfer Gruppenführer Technik und Sicherheit, Michele Sciacca, die Teilnehmenden vertraut gemacht und einen Einblick in Gasprüfung und Lecksuche, Brandschutz und Brandbekämpfung gegeben. Darüber hinaus unterwies er die Lehrlinge im fachgerechten Aufbau.

Die Teilnehmer lernen das Kochen in der Feldküche. Quelle: privat

Am zweiten Tag gab es nach einem theoretischen Unterrichtsblock, bei dem unter anderem Hygiene, Berufsbekleidung, Qualitätsanforderungen, Warenkunde, Schnitttechniken und Unfallverhütung auf dem Plan standen, der Einsatzbefehl an die Gruppe: Wählt den Küchenchef, teilt die Posten ein und stellt aus dem vorhandenen Warenkorb ein Drei-Gänge-Menü für 25 Gäste her. „Wir haben für realistische Bedingungen gesorgt und die Teilnehmer kurzfristig zur Bewirtung einer Veranstaltung herausgefordert“, sagt Mitorganisator Timo Brüning, Leiter des Ehrenamtes im Ortsverband.

Feldköche servieren Drei-Gänge-Menü

Nur kurz war Zeit zum „Verdauen“, dann nahmen die Freiwilligen die Herausforderung an. Mit großem Ehrgeiz bewältigten sie die Aufgaben. Alles sollte stimmen: die Dekoration des Raumes, das Eindecken der Plätze und die Getränke. Was die Teilnehmer nicht ahnten: Bereits im Vorfeld hatten die Wunstorfer Johanniter Helfer aus dem Ortsverband und Mitglieder des Stadtrates zum Testessen eingeladen. Ihrer Kritik sollten sich die Nachwuchsköche stellen.

Auf das Kommando des gewählten Küchenchefs gab es dann eine Hokkaido-Kürbissuppe als Vorspeise. Es folgten als Hauptgang ein gefülltes Hähnchenbrustfilet mit Oliven und Mozzarella, geräucherte Tofu-Schnitte in Pankomehl gebacken mit dreierlei gedünstetem Rübengemüse in Mandel-Butter sowie vegetarische Tomatensauce. Den Abschluss bildete eine Mandel-Grießflammeri mit Bitterschokolade an Waldbeerenkompott, Mangosalat und ein helles Traubengelee. Die Nachwuchsköche stellten dieses Menü ausschließlich in der Feldküche her. Ausbilder und Küchenmeister Michael Scholz lobten schließlich die Teilnehmer für das ausgezeichnete Essen.

15 Teilnehmer bestehen den Wochenend-Lehrgang der Johanniter in Wunstorf. Quelle: privat

Sauberkeit und Hygiene sind oberstes Gebot

Für die Frauen und Männer stand im Anschluss die „Nullstellung“ der Küche auf dem Programm. Sie mussten Feldküche und Material säubern und für die nächste Nutzung vorbereiten. Küchenmeister Scholz gab ihnen noch Wissen über Warenkunde, Schnitt- und Gartechniken, Nährstoff- und Lebensmittelkunde sowie Ablaufplanungen in einer Küche in praktischen Beispielen mit. Darüber hinaus schulte er Mengenberechnung, Einkauf und Beschaffung für größere Gruppen. Ein kleiner Einblick in die Diätetik beendete den Lehrgang.

Von Anke Lütjens