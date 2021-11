Wunstorf

Jazz erklingt im Stadttheater Wunstorf: Der Diakonieverband Hannover-Land und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wunstorf, Marija Vorona, laden für Mittwoch, 17. November, um 19 Uhr zum Konzert mit dem Duo Bernsteinmosaik ein. Dabei handelt es sich um ein Projekt der Sängerin Oxana Voytenko und des Pianisten Alexander Barsch. Das Konzert ist als öffentliches Dankeschön für die Ehrenamtlichen gedacht, die Menschen mit Fluchterfahrung im Alltag unterstützen.

Musikalische Reise führt an die Ostsee

Beide lernten sich an der Musikhochschule in Hannover kennen und arbeiten seit vielen Jahren in verschiedenen Bandformationen und Kunstprojekten zusammen. Das Bernsteinmosaik entführt das Publikum auf eine musikalische Reise an die Ostseeküste und die russische Enklave Kaliningrad (ehemals Königsberg), der Heimatstadt Voytenkos.

Alexander Barschs Großmutter wuchs im ehemaligen Bromberg (heute Bydgoszcz) auf und musste während des Zweiten Weltkrieges aus Westpreußen fliehen. Die Erinnerungen der Großmutter hat Barsch in seinen Kompositionen verarbeitet. In seinen Darbietungen ist das Duo dafür bekannt, musikalische sowie kulturelle Grenzen aufzuheben und eine Balance zwischen modernem Groove und lyrischen Melodien herzustellen.

Duo bedient viele Facetten des Jazz

„Mit ihrer Fähigkeit, viele verschiedene Bereiche des Jazz zu bedienen, kommen sowohl Jazzstandard-Liebhaber als auch Fans sinnlicher Soulballaden oder moderner Jazz-Pop-Interpretationen ganz auf ihre Kosten“, heißt es seitens der Veranstalter. Insbesondere die Eigenkompositionen der beiden Musiker verführen mit ihrer besonderen Mischung aus komplexen Harmonien, unkonventionellen Taktarten und mitreißenden Melodien.

„Die Verknüpfung der vielseitigen Musik und ihrer Virtuosität mit den Themen Flucht, Vertreibung und Frieden begeistert mich“, sagt Yasmin Linicus vom Diakonieverband. „Das ehrenamtliche Engagement vieler Neustädter und Wunstorfer trägt viel zu einer gelungenen Integration bei. Das möchten wir als Verband mit der Kommune Wunstorf wertschätzen mit diesem Konzert.“ Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur unterstützt das Bernsteinmosaik-Projekt mit dem Programm „Niedersachsen dreht auf!“

Der Eintritt ist für alle frei, eine Anmeldung ist bis Freitag, 12. November, bei der Gleichstellungsstelle der Stadt Wunstorf per E-Mail an melanie.tengler@wunstorf.de, mit der Angabe von Kontaktdaten möglich. Im Stadttheater gilt die 2-G-Regel.

Von Anke Lütjens