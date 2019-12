Wunstorf

Mit Wehmut, aber auch Freude begrüßte Birgit Mares vom Arbeitskreis Asyl und Integration die Besucher im Internationalen Café an der Küsterstraße. Ein letztes Mal trafen sich Geflüchtete und Einheimische zu einem gemütlichen Beisammensein. Dabei wurde deutlich, warum das Angebot eingestellt wird. Die Geflüchteten waren eindeutig in der Minderheit. Die Zahl der Helfer überwog eindeutig.

Große Unterstützung durch Helfer

„Die Geflüchteten sind in Wunstorf angekommen“, freute sich Mares. Einige schauten am Freitagvormittag nur kurz vorbei. Sie mussten zur Arbeit. Andere konnten nicht vorbeikommen, weil sie eine Ausbildung oder ein Studium begonnen haben. Ganz fest drückten die Besucher die Daumen für den Mann von Marwa Alrabdawi. Er war verhindert, weil er seine Sprachprüfung ablegte. Für ihre Familie sei das Internationale Café das beste gewesen, sagt Alrabdawi: „Wir sind gern gekommen.“ Sie sei stark unterstützt worden.

Geflüchtete bereichern das Leben

Ein festes Team aus fünf Helfern hat die anfangs wöchentlichen Treffen vorbereitet. Kekse, Kaffee und Tee standen immer auf dem großen Tisch im Büro der Grünen an der Küsterstraße. Aber auch die Geflüchteten haben immer etwas beigesteuert. So ging der Dank von Birgit Mares nicht nur an ihre Mitstreiter, sondern auch an die Geflüchteten: „Sie haben unser Leben bereichert.“ Dem stimmt auch Helferin Karin Porcher zu. „Wir haben tolle Rezepte bekommen. Und sie konnten erzählen, wie es ihnen ergangen ist“, sagt sie. Es sei sogar der Versuch gestartet worden, Arabisch zu lernen. Dies habe sich aber aus Termingründen als schwierig erwiesen, so dass das Experiment nach zehn Treffen wieder eingestellt wurde.

Viele Möbel wechseln den Besitzer

In ihrem Rückblick auf die vergangenen vier Jahre nennt Mares auch eine syrische Hochzeit. „Eins unserer Highlights“, sagt sie. Dabei habe es eine Mischung aus deutschem Hochzeitsmarsch und syrischen Tänzen gegeben. Eine Ecke des Grünenbüros sei zeitweise mit Kleiderspenden gefüllt gewesen. Nachdem die ersten Geflüchteten in eigene Wohnungen zogen, waren auch Möbelspenden gefragt. Fotos von den angebotenen Einrichtungsgegenständen hingen im Café. Gemeinsam mit Zuwandern hat Hans-Jürgen Heider dieses Angebot aufgebaut. In zweieinhalb Jahren seien zwischen 2000 und 3000 Möbelstücke ausgeliefert worden, erzählt Heider. Unterstützung gab es dabei von den Johannitern. „Vier Möbelstücke pro Tag. Das ist eine ordentliche Quote“, lobt Besucherin Petra Schönwitz.

Ehepaar hilft bei Sprachbarrieren

Anfängliche Sprachbarrieren konnten durch das Ehepaar Sami Ayoubi und Maysa Shora überwunden werden. Jetzt werde er nicht mehr gebraucht, sagte er anlässlich der Feier zum dreijährigen Bestehen des Cafés. Im Laufe der Jahre sind Kontakte entstanden. Und auch wenn das Café seine Pforten schließt, so soll auf jeden Fall das Zuckerfest gemeinsam gefeiert werden.

AK Asyl und Integration besteht seit 1986

Der Arbeitskreis Asyl und Integration bietet auch Sprachkurse an. Frauen konnten Fahrradfahren lernen. Der Arbeitskreis gründete sich 1986 im Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf als zahlreiche vietnamesische „Boat People“ in Wunstorf ankamen. Auch zu dieser Zeit unterstützten die Mitglieder Menschen beim Zurechtfinden mit Deutschkursen, Hausaufgabenhilfe oder Frauengruppen.

Von Rita Nandy