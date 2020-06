Insel Wilhelmstein in Steinhude hat jetzt einen Beach-Club

Steinhude

Am südlichen Ufer der Insel Wilhelmstein im Steinhuder Meer ist der neue Beach-Club „Sunset-Beach“ eröffnet worden. Am Pfingstsonntag gab es mit einem „Chill and Grill“ das erste Event mit Musik, Speisen und Getränken. „Die Besucherzahl ist auf maximal 200 Personen begrenzt. die Abstände können eingehalten werden“, sagte Peter Dombrowski, Pächter der Inselgastronomie. Mit dem Beach-Club möchte er ein attraktives Ziel für Besucher aus der Region etablieren und die finanziellen Einbußen wegen der Corona-Krise etwas ausgleichen.

Umsatz beträgt höchstens 25 Prozent

„Ich spreche sicher auch für meine Kollegen, denn wenn wir die aktuellen Zahlen nehmen, dann sind 70 bis 75 Prozent des Umsatzes im Vergleich zum Vorjahr weggebrochen“, sagte der Inselwirt. Erst vor zwei Wochen konnte er die Gastronomie auf der Insel wieder öffnen, weil erst dann die Personenschifffahrt die Fahrten wieder aufnehmen konnte. Normalerweise starten die Auswanderer Ende März. „Damit ist das gesamte Ostergeschäft ausgefallen“, sagte der 54-jährige Gastronom. Gerade das Geschäft unter der Woche sei eine Katastrophe. Gut gebucht sind nach Aussage Dombrowskis die sechs Gästezimmer auf der Insel, die jetzt wieder belegt werden dürfen.

Anzeige

„Außerdem laufen die Kosten wie Pacht, Leasing und Personal ja weiter“, betonte Dombrowski. Der Neustädter, der auch noch ein Lokal in Hannover führt, hat die Inselgastronomie voriges Jahr übernommen. Im Hintergrund steht nach wie vor die Veranstaltungen und Gastronomie GmbH bei der Fürstlichen Hofkammer Bückeburg, denn die Insel ist im Besitz des Hauses Schaumburg-Lippe.

Weitere NP+ Artikel

Zustrom an Besuchern kann reguliert werden

„Die Insel bietet viel Platz, daher haben wir keine Probleme mit den Abstandsregeln“, sagte Dombrowski. Der Zustrom an Besuchern könne über die Boote reguliert werden. Für das „Chill and Grill“ müssen die Tickets online auf www.wilhelmstein.de reserviert werden, damit die Besucherzahl kontrollierbar bleibt. Dombrowski hat in der vorigen Saison damit begonnen, Konzerte und andere Events auf dem Wilhelmstein zu etablieren. „Wir hatten jeweils um die 700 Besucher da beispielsweise bei Kai Wingenfelder“, sagte der Wirt und Veranstalter. Ewig Gestrige hielten das, was auf dem Wilhelmstein passiert, jedoch für billigen Klamauk. Dombrowski legt aber Wert auf hochwertige Veranstaltungen.

Kunst in Glashäusern ist zu sehen

Fremde Veranstaltungen sind für diese Saison abgesagt. „Ich bemühe mich aber, eigene Veranstaltungen von Swing bis Schlager und andere Sachen anzubieten“, sagte der 54-Jährige. Die Leute sollen die Insel attraktiv und als Bereicherung empfinden, hofft er. Dazu zählt Dombrowski auch den neuen Beach-Club. Dort können die Leute nicht nur essen und trinken, sondern auch in den hölzernen Doppel-Liegen und den Liegestühlen mit Blick aufs Meer entspannen. „Man kann sich ja auch mal eine Auszeit für einen Tag gönnen“, sagte der Inselwirt. Er möchte Kunst, Kultur und Entspannung auf der Insel vereinen. Noch bis Oktober können Besucher die Ausstellung „Kunst in Glashäusern“ von fünf Künstlerinnen der GEDOK Niedersachsen-Hannover bestaunen.

Zur Galerie Peter Dombrowski hat sich etwas Neues einfallen lassen. Der Pächter der Inselgastronomie auf der Insel Wilhelmstein im Steinhuder Meer lädt künftig in den neuen Beach-Club ein.

Schwimmsteg soll kommen

Auch an den Öffnungszeiten will Dombrowski drehen und von Freitag- bis Sonntagabend länger öffnen. Im Juni, Juli und August soll die Insel bis 24 Uhr geöffnet sein. Eine weitere Attraktion ist ebenfalls geplant. „Wir bekommen von der Steinhuder Meer Tourismus GmbH noch einen Schwimmsteg“, so Dombrowski. Daran können Stadt-up-Paddler und Kanuten anlegen.

Lesen Sie auch

Von Anke Lütjens