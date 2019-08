Wunstorf

Kein gebratener Reis, kein Curry-Hähnchen und auch keine knusprige Ente: In das ehemalige Café Central zieht nun doch kein vietnamesisches Restaurant ein. Das teilte Wirtschaftsförderer Uwe Schwamm auf Anfrage mit. Der Betreiber sollte ursprünglich Anfang Juli einziehen, doch in dem früheren Café tat sich bislang nichts. Vor einigen Wochen erteilte der Gastronom der Stadt eine Absage. Grund war, dass es hohe Auflagen bei der Lüftung gegeben hätte, damit bei Veranstaltungen keine Gerüche in das Stadttheater ziehen. Das hätte für den Betreiber hohe Kosten nach sich gezogen.

Konzept und Verträge waren fertig

„Es gab ein fertiges Konzept, und die Verträge waren eigentlich unterschriftsreif“, bedauert Schwamm den Rückzug. Der Vietnamese hätte auch alle Bedingungen erfüllt. Dazu gehörte, für die Besucher von Veranstaltungen im Stadttheater zu öffnen und ihnen Getränke und kleine Snacks anzubieten. „Wir haben ein halbes Jahr vergeblich Gespräche geführt“, sagt Schwamm. Nun müsse eine andere Lösung gefunden werden. Wie die aussehen soll, weiß auch der Wirtschaftsförderer nicht.

Stadt muss neue Lösung suchen

Er habe Gespräche mit 15 Interessenten geführt, sagte Schwamm. Knapp zehn davon hätten sich das Bistro angesehen. Vier zeigten ernsthaftes Interesse, für zwei Bewerber habe sich die Stadt aufgrund ihrer Erfahrungen in der Gastronomie entschieden. Weil die Finanzierung für eine italienische Trattoria scheiterte, erhielt der Betreiber für ein vietnamesisches Restaurant letztlich den Zuschlag. Dieser erklärte sich auch bereit, die Kosten für kleine bauliche Veränderungen und den Umbau der Lüftungsanlage zu übernehmen. Schwamm hätte sich über eine gastronomische Nachnutzung des ehemaligen Cafés gefreut, damit dort wieder Leben eingezogen wäre. Die Kulturabteilung der Stadt könnte sich dort ein Theater-Café vorstellen, wie Leiter Matthias Blume sagte.

Von Anke Lütjens