Blumenau

Die Initiative zur Rettung des Gasthauses Blumenau kämpft weiter. „Wir wollen trotz des niederschmetternden Gutachtens nicht aufgeben“, sagt Ortsbürgermeisterin Dagmar von Hörsten. Ingenieur Eduard Kindereit kam darin zu dem Schluss, dass das Fachwerkhaus abgerissen werden müsse. Eine Alternative wäre eine aufwendige Sanierung, wodurch das Gebäude seinen Denkmalschutz verlieren würde. Die Initiative hat jedoch Zweifel an den Ergebnissen des Gutachtens. Stutzig mache sie beispielsweise der darin enthaltene Satz „Liebhaber könnten mit Geld etwas aus dem Gebäude machen“, erläutert von Hörsten. „Solange es nicht abgerissen ist, können wir darum kämpfen.“

Initiative plant weitere Veranstaltungen

Rund ein Dutzend Aktive hält an den Plänen fest, dem ortsprägenden Fachwerkhaus wieder neues Leben einhauchen zu wollen. Die Vorbereitungen für weitere Veranstaltungen laufen. Für den 19. Oktober ist ein Fest mit Musik auf dem Schützenplatz geplant. Im Dezember soll es ein Adventssingen geben, im neuen Jahr eine Lesung. „Wir wollen nicht nur feiern“, sagt die Ortsbürgermeisterin. Es solle auch kulturelle Angebote geben.

Sie freue sich, dass Blumenauer, die nicht im Schützenverein oder bei der Feuerwehr sind, trotzdem die dörfliche Gemeinschaft feiern wollen. Dies habe eindrucksvoll das Nachbarschaftsfest gezeigt, an dem sich die Aktivposten des Ortes, der Schützenverein und die Feuerwehr, beteiligt haben. Wer das Anliegen der Initiative mit einer Unterschrift unterstützen möchte, findet eine Liste in der Bioland-Gemüsediele an der Maschstraße 12. Rund 110 Mitstreiter haben bereits unterzeichnet.

Von Rita Nandy