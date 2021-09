Wunstorf

Mehr als 22 Jahre war er im Amt: Wunstorfs Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt (CDU) tritt nicht wieder zur Wahl an. Um seine Nachfolge bewerben sich am Wahlsonntag drei Kandidaten. Wer macht das Rennen? Der neue Rathauschef wird es mit einem neu gewählten Rat zu tun haben. Welche Farben hat die neue Mehrheit? Auch die zehn Ortsräte werden neu zusammengesetzt. Wer wird Ortsbürgermeister? Hier lesen Sie kompakt zusammengefasst alles Wichtige zur Wahl in Wunstorf. Wer unsere ausführliche Berichterstattung nachverfolgen möchte, findet hier alle Artikel zur Wahl.

Was wird am 12. September gewählt?

Am Sonntag, 12. September, ist in Niedersachsen Kommunalwahl. Bürgerinnen und Bürger in Wunstorf können an diesem Tag sowohl für ihren Bürgermeisterkandidaten stimmen, als auch Kreuze für die Zusammensetzung von Rat und den für sie zuständigen Ortsrat machen. Am gleichen Tag werden Regionspräsident und Regionsversammlung gewählt. Sie haben fünf Wahlbögen und elf Stimmen.

Gibt es eine Stichwahl? Sollte bei der Bürgermeisterwahl oder der Wahl des Regionspräsidenten kein Kandidat die absolute Mehrheit von mehr als 50 Prozent erreichen, gibt es am Sonntag, 26. September, zeitgleich mit der Bundestagswahl eine Stichwahl. Dann fällt die Entscheidung zwischen den beiden Kandidaten, die am 12. September die meisten Stimmen erhalten haben.

Wer kandidiert für das Bürgermeisteramt?

Rolf-Axel Eberhardt tritt nicht wieder zur Bürgermeisterwahl an. Quelle: Markus Holz

Die letzte Amtszeit von Rolf-Axel Eberhardt (CDU) dauerte sieben Jahre. Der nächste Chef im Rathaus wird für fünf Jahre gewählt. Drei Kandidaten bewerben sich. Für die CDU geht der 36-jährige Martin Pavel ins Rennen. Die SPD setzt auf den Ersten Stadtrat Carsten Piellusch (55), und für die Grünen bewirbt sich der 53-jährige Frank Kettner-Nikolaus.

Pavel und Piellusch sind gebürtige Wunstorfer, Kettner-Nikolaus lebt schon etliche Jahre in Mesmerode. Erfahrung in der Verwaltungsarbeit bringt nur Piellusch mit, der 2015 zum Ersten Stadtrat für Wunstorf gewählt worden ist. Pavel ist Referent für Beschwerdemanagement im Vorstand des Energieversorgers Eon und seit 2011 Ratspolitiker. Kettner-Nikolaus führt die Geschäfte des Vereins Gesundheitswirtschaft Hannover.

Wer sind die Kandidaten? Hier stellen sie sich in Videos kurz vor.

Wer kandidiert als Ortsbürgermeister?

Für die zehn Ortsräte in Wunstorf (Blumenau, Bokeloh, Großenheidorn, Idensen, Klein Heidorn, Kolenfeld, Luthe, Mesmerode, Steinhude und Wunstorf) haben sowohl CDU als auch SPD Spitzenkandidaten benannt. Ortsbürgermeisterin oder Ortsbürgermeister wird allerdings nicht automatisch, wer am Sonntag die meisten persönlichen Stimmen erhält. Die Repräsentanten der Ortschaften werden in den konstituierenden Sitzungen der neuen Ortsräte im November von den Politikern gewählt.

Wahlhelfer schütten eine Wahlurne aus. Quelle: Kim Gallop (Archiv)

Für den Ortsrat Blumenau treten Dagmar von Hörsten (CDU) und Frank Zülich (SPD) für das Amt an. In Bokeloh will Matthias Waterstradt (CDU) sein Amt verteidigen, die SPD hat Helga Ebel auf den Spitzenplatz gesetzt. In Großenheidorn wiederholt sich das Duell zwischen Ortsbürgermeister Martin Ehlerding (SPD) und Manfred Wenzel (CDU). In Idensen will es Ortsbürgermeister Rolf Herrmann (SPD) noch mal wissen, gegen ihn tritt Tabea Bauch (CDU) an. In Klein Heidorn ist bisher Elke Rodloff (SPD) als Kandidatin nominiert. In Kolenfeld stehen sich die bekannten Gesichter Karsten Grobe (SPD) und Klaus-Peter Philipps (CDU) wieder gegenüber. In Luthe fordert Heinrich Heimberg (CDU) den Ortsbürgermeister Rolf Hoch (SPD) heraus. In Mesmerode kandidiert Marcus Stolte (CDU) gegen Amtsinhaber Ulrich Troschke (SPD). In Steinhude tritt Christiane Schweer (CDU) erneut gegen Ortsbürgermeister Wilhelm Bredthauer (SPD) an. Und in der Kernstadt stehen sich erneut Thomas Silbermann (SPD) und Ulrike Hansing (CDU) als Spitzenkandidaten gegenüber.

Wer kandidiert für Rat und Ortsrat?

Wunstorf ist nach der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner in zwei Wahlbereiche eingeteilt. Kein Kandidat für den Rat oder einen der Ortsräte ist in beiden Wahlbereichen wählbar. Die Listen unterscheiden sich also, je nachdem, wo die Wählerin oder der Wähler wohnt. Nur bei den Wahlen zum Bürgermeister, Regionspräsidenten und der Regionsversammlung stehen die gleichen Kandidaten auf dem Wahlbogen.

Der stellvertretende Wahlleiter Markus Saars zeigt am Mittwoch das erste Muster des gelben Stimmzettels für den Ratswahlbereich I. Die Zettel für die Ortsräte werden blau aussehen. Quelle: Sven Sokoll (Archiv)

Der Wunstorfer Rat hat 41 Mitglieder, inklusive Bürgermeister. Die Zahl ist immer ungerade, damit keine Pattsituation entsteht. In Wunstorf bewerben sich 38 Frauen und 81 Männer um einen Sitz im Rat. Die ungerade Zahl der Mandate gilt auch für die Ortsräte: Die Ortsräte Blumenau (mit Liethe), Idensen und Mesmerode haben jeweils fünf Mitglieder, die für Bokeloh, Großenheidorn, Klein Heidorn und Kolenfeld sieben. Für Luthe und Steinhude sind jeweils neun Ortsratsmitglieder zuständig, und für Wunstorfs Kernstadt sogar 17 – diese Zahl richtet sich nach der Zahl der Einwohner in den Ortschaften.

Für die Wahl zum Rat der Stadt bewerben sich im Wahlbereich 1, Wunstorf, Klein Heidorn, Blumenau und Liethe, folgende Kandidatinnen und Kandidaten (Reihenfolge entspricht der Liste):

SPD: Kirsten Riedel, Thomas Silbermann, Renate Rohde, Torben Klant, Katrin Funk, Christopher Meyer, Bernd Maschke, Frauke Meyer-Grosu, Sven Thornetzki, Heike Leitner, Jan-Frerk Mandel, Ronja Sempf, Joaquim Ferreira Alves Braga, Dr. Robert Conrad, Gerda Mirkovic, Thomas Struckmeier, Elfi Stricker, Majid Atris, Dr. Sami Mohtadi, Frank Zülich und Sören Thoms.

CDU: Martin Pavel, Ulrike Hansing, Dagmar von Hörsten, Jörg Uebelmann, Silke Brockmann, Bernd Schinke, Nadine Fricke, Pia Wittwold, Niko Riggers, Oliver Wachholz, Hans Jürgen Vogt, Thomas Klewer, Philipp-Pascal Aschendorf, Tobias Hildenbrand, Cornelia Fricke, Timo Nölke, Bernd Heidorn und Manfred Gröne.

Grüne: Annegret Dalig, Marvin Nowak, Sarah Sheikh-Rezai, Horst Ruser, Alexandra Schimpf, Lothar Porcher, Moritz Hemsing, Horst Gerke, Reiner Roth und Rudolf Speckhan.

AfD: Detlev Ulrich Aders, Andreas Niepel und Siegfried Heimann.

FDP: Daniel Farnung, Klaus-Jürgen Maurer, Marco Skoulis, Dietrich Reuter und Lone Grabe.

Piraten: Olaf Engel.

Einzelwahlvorschlag: Albert Schott.

Erst seit 1964 gehören Frauen dem Rat der Stadt Wunstorf kontinuierlich an. Quelle: Anke Lütjens (Archiv)

Wahlbereich 2 umfasst Bokeloh, Großenheidorn, Idensen, Kolenfeld, Luthe und Mesmerode. Dort stehen folgende Kandidatinnen und Kandidaten auf den Wahllisten:

SPD: Rolf Herrmann, Daniela Helbsing, Wilhelm Bredthauer, Elisabeth Stege, Leon Troschke, Rainer Mesecke, Christina Voll, Rolf-Joachim Hoch, Helga Ebel, Martin Ehlerding, Ulrich Troschke, Silke Seppelt, Renate Ullemeyer, Sven Dahlke, Frank Löffler, Reinhard Schaudinn, Walter Sternberg, Björn Bonnet, Uwe-Karsten Bartling, Nadine Kohrs und Uwe Riemenschneider.

CDU: Christiane Schweer, Andreas Lange, Heinz Widdel, Colette Christin Thiemann, Karl-Peter Philipps, Heinrich Heimberg, Neeltje-Cathérine Hartung, Axel Brockmann, Manfred Wenzel, Nils Thöldtau, Gabriele Schmitz, Christian Broer, Tabea Bauch, Matthias Mai, Marcel Müller-Meißner, Marc Beutler, Petra Eberhardt, Welf Brandes, Cornelia Vauth und Thomas Sadocco.

Grüne: Birgit Mares, Dustin Meschenmoser, Agnes Kruschinski, Guido Thimian, Anya-Diana von Hörsten, Friedhelm Selke, Svenja Barembruch, Thorsten Watermann, Isa Liemann und Mike Demuth.

AfD: Nicolas Lehrke und Jessica Miriam Schülke.

FDP: Kerstin Obladen, Jelger Gereon Tosch, Dr. Petra Enß, Nils Flaßhoff, Ralf Stünkel und Thorsten Dolle.

Wer kandidiert für die Regionsversammlung?

Neustadt und Wunstorf bilden bei dieser Wahl gemeinsam den Wahlbereich 12. Für die verschiedenen Parteien gehen folgende Kandidatinnen und Kandidaten an den Start – die Reihenfolge entspricht den von den Parteien aufgestellten Listen:

SPD: Frauke Meyer-Grosu, Christina Schlicker, Klaus-Peter Sommer, Kirsten Riedel, Heinz-Günter Jaster, Sven Dahlke, Matthias Rabe, Heike Leitner, Mohamed Khaled und Thomas Silbermann,

CDU: Rolf-Axel Eberhardt, Stefan Porscha, Christiane Schweer, Merle Struckmann, Michael Heid, Philipp-Pascal Aschendorf, Christine Nothbaum, Ulrike Hansing, Tillmann Zietz und Manfred Wenzel.

Grüne: Ute Gabriele Lamla, Horst Ruser, Anke Kicker, Sandra Häntsch-Marx, Friedhelm Selke, Jürgen Gerisch, Annegret Dalig, Anja Sternbeck, Svenja Barembruch und Holger Marx.

AfD: Dietmar Friedhoff, René Kühn und Jessica Schülke.

FDP: Daniel Farnung, Grigorios Aggelidis, Klaus-Jürgen Maurer, Arne Wotrubez, Kerstin Obladen, Sebastian Bigalke, Jelger Gereon Tosch, Marco Skoulis und Marvin Mertz.

Die Linke: Niklas Degering.

Die Hannoveraner: Michael Hoffmann.

Piraten: Olaf Engel.

Die Partei: Saskia Gehrke, Kai Leon Krüger und Oskar Pohlmann.

Die Basis: Peter Hohlbein.

Freie Wähler: Markus Neugebauer und Michael Odening.

Wer kandidiert für das Amt des Regionspräsidenten?

Regionspräsident Hauke Jagau tritt nicht wieder zur Wahl an. Quelle: Region Hannover

Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) tritt nach zwei Amtszeiten nicht wieder für das höchste politische Amt in der Region an. Acht Frauen und Männer bewerben sich um die Nachfolge: Steffen Krach (SPD), Christine Karasch (CDU), Frauke Patzke (Die Grünen), Siegried Reichert (AfD), Bruno Adam Wolf (Piraten), Katarina Piens (Die Partei), Andrea Krause (Die Basis) und Michael Kleen (Freie Wähler).

Wahlergebnisse in der Reihenfolge der Auszählung

Am Wahlsonntag halten wir Sie ab 17 Uhr in unserem Wahlticker bis zum vorläufigen amtlichen Endergebnis auf dem Laufenden. In jedem Wahllokal werden die Stimmen in dieser Reihenfolge ausgezählt: Regionspräsident, Bürgermeisterwahl und Regionsversammlung, Rat und zuletzt Ortsräte.

In Wunstorf sind rund 33.612 Menschen wahlberechtigt. Die 54 Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Briefwahlstelle im Rathaus schließt am Freitag, 10. September, um 13 Uhr. Im Wahllokal gelten die bekannten Corona-Regeln. Die Wahlhelfer sitzen hinter Plexiglas und tragen Maske. Wähler sind aufgefordert, die Mund-Nase-Maske zu tragen, das ist gesetzlich vorgeschrieben. Außerdem ist jeder gebeten, den eigenen Kugelschreiber mitzubringen, um den Helfern das Desinfizieren zu ersparen.

Von Kathrin Götze