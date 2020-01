Ina Schaede wird neue Pastorin in Corvinus-Kirchengemeinde

Wunstorf

Nach Abschluss ihres Vikariats in Rehburg tritt Ina Schaede am 1. Februar ihren Probedienst als Pastorin in der Wunstorfer Corvinus-Gemeinde an. Die Nachfolgerin von Gudrun Gerloff-Kingreen hat einen interessanten Lebensweg hinter sich.

Geboren wurde Schaede 1979 in Moskau als Tochter einer Russlanddeutschen und eines Deutschen. 1989 wanderte die Familie aus und ließ sich in Mannheim nieder. „Ich stamme aus einem unkirchlichen Elternhaus. Erst durch den Religionsunterricht bin ich auf den Trichter gekommen, mich mit Religion zu beschäftigen“, sagt sie.

Theologie-Studium war nur zweite Wahl

Auch das Pfarramt strebte sie zunächst gar nicht an. Schaede studierte zunächst Politik, Germanistik und Slawistik in Heidelberg. „Dann habe ich mir aber einmal eine Theologie-Vorlesung angehört und beschlossen, zu wechseln. Mit dieser Entscheidung bin ich noch sehr zufrieden.“ Theologie sei ihre große Leidenschaft.

Zunächst blieb Schaede aber in der Wissenschaft. Sie erstellte in Jena und Heidelberg ihre Doktorarbeit darüber, wie Konflikte um die Menschenwürde in Lehrbüchern dargestellt würden. 2012 schloss sie die Promotion ab.

Pastorenhaus soll im Sommer fertig sein

Nachdem sie ihren Mann kennengelernt hat, ist Schaede aus der Pfalz nach Niedersachsen gekommen. Nach der Elternzeit hat sie im Predigerseminar in Loccum und in der Kirchengemeinde in Rehburg ihr Vikariat abgeschlossen. Nun ist sie der Corvinus-Gemeinde zugeteilt worden, aus der Gerloff-Kingreen bereits am 5. Januar verabschiedet wurde. Diese ist künftig im Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf als Springerin tätig.

Im Pastorenhaus sind noch einige Arbeiten auszuführen, doch Ina Schaede hofft, mit ihrer Familie im Sommer nach Wunstorf ziehen zu können. „Besonders finde ich, dass wir wie die Vorgängerin dort mit drei Töchtern leben werden“, sagt die neue Pastorin. Die eigenen Kinder sind in der ersten Klasse und im Kindergarten. Zudem hat Schade eine 22 Jahre alte Stieftochter.

Gemeinde soll mit anderen zusammenarbeiten

„Ich habe noch nicht so ganz viel in Wunstorf gesehen, weil ich in Rehburg eingebunden war“, sagt Schaede. Nun wolle sie sich aber bei allen vorstellen. „Vor allem will ich erfahren, wer dort lebt, und welche Interessen die Menschen haben. Man muss auch sehen, wo man etwas gemeinsam auf die Beine stellen kann.“

Entsprechend hat sie auch ihren Spruch zur Einführung gewählt. Er lautet: „Seid untereinander so gesinnt, wie es der Gemeinschaft entspricht“. Der Spruch stammt aus Paulus’ Brief an die Philipper. „Ich nehme das als Zuspruch, aber auch als Frage, wie wir miteinander umgehen sollen“, sagt Schaede. Die Ordination beginnt am Sonnabend, 8. Februar, um 14 Uhr in Corvinus.

Zukunftsprofil als Zusatzaufgabe

Weil die eigentliche Pastorenstelle mittlerweile nur noch einen Dreiviertelumfang hat, beschäftigt sich Schaede in einem weiteren Viertel ihrer Arbeitszeit in Zusammenarbeit mit dem Haus Kirchlicher Dienste künftig damit, welches Profil Corvinus bei Gemeinwesenarbeiten entwickeln soll.

Von Sven Sokoll