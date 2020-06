Idensen

Die Sigwardskirche Idensen birgt so manches Geheimnis. Das betrifft nicht nur die Fresken in der von 1129 bis 1134 erbauten Grabeskirche des Bischofs Sigward von Minden und ihre tierischen Bewohner wie Schleiereulen und Turmfalken, sondern auch die Gästebücher. Darin haben sich Besucher aus aller Welt mit Gedanken, Gebeten und auch Zeichnungen verewigt. Wir werfen zusammen mit Jörg Mecke, Prädikant und Mitglied des Kirchenvorstands, einen Blick hinein.

„Wir haben im Jahr 2000 mit den Gästebüchern angefangen. Jedes reicht für etwa zwei Jahre“, sagt Mecke. Das aktuelle beginnt im Juni 2019, der Vorgänger stammt von Mai 2017. Das Gästebuch liegt in der Turmkapelle aus. Dort befinden sich auch Informationen und ein Kirchenführer zum romanischen Bauwerk. „Unsere jährlichen Besucherzahlen haben sich in kurzer Zeit auf etwa 10.000 Gäste verdoppelt“, sagt Mecke mit Stolz. Das führt er auf eine erhöhte Aufmerksamkeit zurück.

Die sigwardskirche liegt an mehreren Themenrouten. Quelle: Christiane Wortmann (Archiv)

Pilger und Radler machen Station

Das liege einerseits an den Fresken. Aber auch daran, dass die Sigwardskirche eine Station am Pilgerweg von Loccum nach Volkenroda ist sowie an den vorbeiführenden Radrouten. Die Sigwardskirche ist Startpunkt der Tour „Kirchen und Klöster“ und liegt außerdem auf der Route entlang des Mittellandkanals. „Wir haben zudem in Schilder investiert, die auf die Sigwardskirche hinweisen“, sagt Mecke, der auch Mitglied im Freundeskreis ist. Dieser bemüht sich um den Erhalt der Kirche und organisiert Veranstaltungen.

Besucher kommen aus aller Welt

„Ein angenehmer Ort für die Mitte der Seele“, schreibt ein Ingo aus Hannover in das Gästebuch. Besucher aus Kanada schreiben, dass sie angekommen und still geworden sind. Das geht offenbar vielen so. Oft ist von Stille und Frieden die Rede. „Die Kirche wird nicht nur als Gotteshaus empfunden, sondern auch als Ort der Einkehr und Ruhe“, sagt Mecke. Wanderer aus Dänemark tragen sich ein, weil sie auf dem Pilgerweg nach Rom sind. Einträge gibt es unter anderem aus Brasilien, Mexiko, Singapur, Japan, Russland, Norwegen, Schweden, Sydney und China. Auch Besucher aus Texas, Großbritannien, Polen und den Niederlanden haben sich verewigt. „Manche Schriften kann man gar nicht erkennen im Hinblick auf das Herkunftsland“, sagt Mecke.

Besucher aus aller Welt wie Kenji Ikeda aus Tokio tragen sich ins Gästebuch der Sigwardskirche ein Quelle: Anke Lütjens

Auch Bischöfe verewigen sich im Buch

Besucher kommen aber auch aus der Nähe. „Ich lebe in der Nachbarschaft und habe es erst mit 81 Jahren geschafft, mir dieses Schmuckstück anzuschauen“, schreibt ein Besucher. Ein anderer ist gekommen, weil er in der Kirche getauft worden ist. Auch Gebete, Psalmen und Zeichnungen von Kindern finden sich in den Gästebüchern. Besucher freuen sich, dass die Kirche geöffnet ist und loben die Gastfreundschaft der Gastgeber. Auch Prominente wie Landesbischof Ralf Meister und der ehemalige Landesbischof Horst Hirschler haben sich verewigt. Ein Blick in das Gästebuch lohnt sich.

Gottesdienste sind derzeit zwar nur im Freien möglich, aber die Kirche ist im wöchentlichen Wechsel für stille Gebete und Führungen geöffnet. Der nächste Gottesdienst mit der Verabschiedung von Diakon Heinz Laukamp beginnt am Sonntag, 5. Juli, um 14 Uhr. Die Sigwardskirche bleibt Kulturkirche, auch wenn das Programm für dieses Jahr wegen Corona ausgefallen ist. „Die Hanns-Lilje-Stiftung und die Landeskirche haben die Förderung um ein Jahr verlängert“, sagt Mecke erfreut. Das für 2020 geplante Programm mit drei Ausstellungen wird wiederholt – auch Künstler Edin Bajric ist mit seiner Installation „Wanderung“ wieder dabei.

Putz und Farben an Decke und Wänden in der Turmkapelle in der Sigwardskirche sollen demnächst wissenschaftlich untersucht werden. Quelle: Anke Lütjens

Demnächst beginnen in der Turmkapelle wissenschaftliche Untersuchungen. Restauratorin Elodie Rossel, die bereits vor zwei Jahren die Fresken aufgefrischt hat, untersucht dann Putz und Farben.

Freundeskreis Sigwardskirche bietet wieder Veranstaltungen an Der Freundeskreis Sigwardskirche Idensen bietet wieder Veranstaltungen an – allerdings wegen Corona vorerst nur im Freien auf der Wiese vor der Kirche. Zum Auftakt gibt es am Sonntag, 28. Juni, um 17 Uhr ein Konzert mit Jazzpianist Andy Mokrus. Ein Wiedersehen mit Fumito Nunoya gibt es am Sonntag, 9. August, um 17 Uhr. Er spielt mit seinem Marimbafon ein Konzert. Eine musikalische Lesung mit Susanne Russek und Soulsänger Phillip John Baptiste steht am Sonntag, 13. September, um 17 Uhr auf dem Programm. Auch Vorträge in der Reihe „Die Kirche bleibt im Dorf“ sind wieder vorgesehen. Der ehemalige Kommodore des LTG 62, Ludger Bette, spricht am Sonntag, 26. Juli, zum Thema „Ethik bei Auslandseinsätzen“. Am Sonntag, 30. August, ist der Dialogbeauftragte der türkisch-islamischen Gemeinde Hildesheim, Emin Tuncay, zu Gast. Beginn ist jeweils um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Den Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 13. September, begeht die Kirchengemeinde virtuell mit Videos zu bestimmten Themen.

Von Anke Lütjens