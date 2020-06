Mesmerode

Mangelnde Sauberkeit in der Kapelle und ein defekter Sargwagen: Bestatter hatten sich über diesen Zustand auf dem Mesmeroder Friedhof beschwert. Am Donnerstag machten sich die Ortsratsmitglieder vor ihre Sitzung ein eigenes Bild. Offensichtlich habe die Stadt bereits reagiert, sagte Ortsbürgermeister Ulrich Troschke auf Nachfrage: Die Räder des Wagens waren neu.

Pflanzlicher Müll soll bald in Containern landen

Spinnenweben an der Kapellendecke seien jedoch nicht hinnehmbar. Die Mitglieder des Ortsrates möchten daher wissen, in welchen Abständen die Stadt den Raum säubern lässt. Pflanzlichen Abfall sollen Trauernde bald schon, so wie in Idensen, in Containern entsorgen können. Diesen Plan stellte Stadtmitarbeiter Thomas Beyer von der Gartenbauabteilung vor. Zudem möchte der Ortsrat an zwei Bäumen auf dem Friedhof Urnenbestattungen ermöglichen. Einen neuen Baum an einem zentralen Platz lehnen sie allerdings ab.

Der Friedhof Mesmerode soll für Grünschnitt einen Container erhalten. Quelle: Rita Nandy

Von Rita Nandy