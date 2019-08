Luthe

In einem Einfamilienhaus an der Hauptstraße in Luthe ist in der Nacht zu Mittwoch ein Kellerbrand ausgebrochen. Die Bewohner wurden von Rauchmeldern alarmiert und brachten sich in Sicherheit.

Dichter Rauch im Haus

Nach dem Bericht der Feuerwehr Luthe war das Feuer gegen 4.40 Uhr im Heizungskeller ausgebrochen. Keller, Flure und Treppen sollen sehr schnell stark verraucht gewesen sein. Das erschwerte den Feuerwehrleuten erheblich die Arbeit.

In dem Haus wohnt ein Ehepaar mit seinen beiden Kindern. Rauchwarnmelder hatten rechtzeitig angeschlagen und sie gewarnt. Die Familie konnte sich trotz des dichten Qualms noch in Sicherheit bringen. Was der Feuerwehr Luthe half, waren die detaillierten Informationen der Bewohner über die Lage der Räume. „Wir wurden vorbildlich und kooperativ in die Einsatzstelle eingewiesen“, schreibt die Feuerwehr Luthse.

Ursache noch unklar

Während sechs Ehrenamtliche das Feuer im Bereich des Kellers bekämpften, bestand kurzzeitig die Gefahr, dass die Flammen auf ein hinteres Gebäude überschlagen. Das konnte die Luther Feuerwehr verhindern. Über die Höhe des Schadens und mögliche Ursachen liegen noch keine Informationen vor.

Von Markus Holz