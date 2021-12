Wunstorf

Die Johanniter wiederholen ihre erfolgreiche Corona-Impfaktion. Am Sonntag, 5. Dezember, können sich Jugendliche ab zwölf Jahren und Erwachsene am Düendorfer Weg 9 eine Spritze setzen lassen. Minderjährige, Menschen unter 30 Jahren sowie Schwangere erhalten als Impfstoff Biontech. Für alle anderen steht Moderna zur Verfügung.

Formulare können online heruntergeladen werden

Die Johanniter bieten im Auftrag der Region Hannover zwischen 9 und 17 Uhr Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen an. Minderjährige müssen im Begleitung eines Erziehungsberechtigten erscheinen. Impfwillige müssen ihren Personalausweis sowie, falls vorhanden, ihren Impfausweis mitbringen. Ebenfalls sollten sie auch das Aufklärungsmerkblatt sowie den Anamnese- und Einwilligungsbogen bereits vorher ausfüllen. Die Formulare können unter johanniter.de/wunstorf-impfen heruntergeladen werden.

Parallel impfen Johanniter-Teams am 2. Advent, 9 bis 17 Uhr, am Kabelkamp 2, Hannover, Hagacker 5b, Ronnenberg, sowie im Jugendzentrum Langenhagen, Langenforther Platz 1, an.

Mobile Impfteams impfen in der Steinhuder Turnhalle

Die mobilen Impfteams der Region Hannover machen nächste Woche auch in Steinhude Station: In der Turnhalle des Schulzentrums kann man sich von Montag bis Mittwoch, 6. bis 8. Dezember, dann immer zwischen 10 und 16 Uhr seine Injektion abholen. Ob es auch Donnerstag und Freitag weitergeht, sei noch nicht fest zugesagt, sagt Stadtsprecher Alexander Stockum.

