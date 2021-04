Luthe

Die Imkerfamilie Müller-Meißner aus Luthe hat am Sonntagmorgen zehn ihrer Bienenvölker rund um den Luther Wald verteilt. Deren Aufgabe ist es, den Raps auf den umliegenden Feldern zu bestäuben. Die Familie musste für ihr Vorhaben früh aufstehen. „Für uns begann der Tag um 4 Uhr. Vor Beginn des Bienenflugs mussten wir sämtliche Beuten verschließen und verladen“, berichten Janine Meißner und ihr Mann Marcel Müller-Meißner.

Beide besitzen noch viel mehr Bienenvölker. Die sogenannten Wandereinheiten 1 und 2 haben sie bereits Anfang April ins Alte Land gebracht, um dort einmal Kirschen und einmal Äpfel zu bestäuben. Wandereinheit 3 besteht aus zehn Völkern und ist jetzt auf fünf Rapsfeldern um den Luther Wald verteilt. Sie erhalten nach dem Verblühen der Kirschen Unterstützung von weiteren 15 Völkern aus der Einheit 1.

Landwirte können Ertrag erheblich steigern

„Unsere Aufgabe ist die Bestäubung des Raps. Raps kann sich selbst bestäuben, es entstehen dann aber nur aus etwa 50 Prozent der Blüten fortpflanzungsfähiger Samen“, erläutert Müller-Meißner. Mit Bienen als Bestäuber entstehen aus rund 90 Prozent der Blüten die gewünschten Samenkörner. Das führt zusätzlich zu einer deutlich erhöhten Keimfähigkeit der Samen und somit zu einem deutlich höheren Ölgehalt pro Blüte. „Mit der Fremdbestäubung des Raps durch unsere Bienen können Landwirte somit den Ertrag erheblich steigern“, betont der Imker.

„Da Raps, neben der Phacelia, eine unser reichsten Pflanzen mit dem Angebot an Pollen und Nektar ist, erhalten wir als Gegenleistung feinen Rapsblüten-Honig“, so Müller-Meißner weiter. Voraussetzung ist, dass das Wetter mitspielt und die Bienen auch fliegen können.„So ein Rapsfeld ist quasi das McDonald’s für Bienen. Jeder kennt den Duft eines blühenden Rapsfelds, das können die Bienen nicht ignorieren“, sagt der Imker. Er beteiligt sich auch am Artenschutzprojekt Trees for Bees für mehr Bäume und Blühflächen.

Bienen reisen von Blüte zu Blüte

Die Völker sind etwa drei bis vier Wochen mit der Bestäubung beschäftigt. „Danach heißt es für uns Honig ernten, und die Völker reisen weiter. Die Lindenblüte in Westbrandenburg ruft und von da aus geht es dann nach Helmstedt“, erzählt das Paar. Dort befliegen die Bienen rund 200 Hektar Sonnenblumen bis es dann zurück nach Hause geht. Wandereinheit 3 bleibt allerdings in Luthe. Mit ihr planen die Imker derzeit die Bestäubung von Kürbissen des Landwirtschaftsbetriebs Wegener in Liethe.

„Unserer Ansicht nach wird die Bestäubung von Obst und Ackerfrüchten künftig das Tagesgeschäft jeder größeren Imkerei und Honig dann nur ein Nebenprodukt sein“, sagt Müller-Meißner. Dem Kostendruck der Lebensmittelindustrie mit Importhonigen könnten Imker in Deutschland kaum standhalten. Gerade wegen neuer Verordnungen im Bereich der Düngemittel kämen Landwirte schon bald nicht mehr an dem Bestäubungsservice von Imkern vorbei, wenn sie höhere Erträge erzielen wollen.

Weitere Informationen geben die Imker auch auf www.imkerei-mueller-meissner.de sowie auf www.mission-bluehstreifen.de.

Imker will weitere Bienenvölker anschaffen

Höhere Erträge bestätigt auch die Landwirtskammer Niedersachsen. „Mit ihrer Bestäubungsleistung sorgen die Bienen für gute Erträge im Obstbau und in der Landwirtschaft. Etwa 80 Prozent der gesamten einheimischen Blütenpflanzen werden allein durch die Honigbienen bestäubt“ schreibt Sprecherin Jantje Ziegeler. „ 59 neue beziehungsweise weitere Bienenvölker möchten wir dieses Jahr züchten, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Leider mussten wir in diesem Jahr schon einige Aufträge ablehnen“, sagt der Imker.

