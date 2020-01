Im Stadttheater Wunstorf trifft Magie auf Comedy

Wunstorf

Die Magier sorgen für einen Abend, den die Zuschauer so bestimmt noch nicht erlebt haben. Am Donnerstag, 6. Februar, treffen im Stadttheater Wunstorf Zauberkunst, Comedy und Improvisation aufeinander. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Nach zwei Deutschland-Tourneen mit Tausenden Zuschauern sind Christopher Köhler, Marco Weissenberg und Lars Ruth mit ihrer Show „Die Magier 3.0“ in Wunstorf zu sehen. Dazu lädt der Kulturring Wunstorf ein.

Zuschauer werden in Show einbezogen

Sie zeigen, wie unterschiedlich und facettenreich Magie sein kann. „Zum Träumen schön, zum Schaudern bizarr und zum Schreien witzig“, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Jeder Abend sei einmalig, denn das Publikum wird aktiv in die Show eingebunden. Das garantiert unglaubliche und atemberaubende Momente, die so nie wieder geschehen werden. „Diese Bühnenshow ist so nah und intim wie keine andere“, heißt es im Programm.

Magier verblüffen das Publikum

Der Rheinländer Christopher Köhler ist Gründer und Moderator von Die Magier. Er macht Schluss mit dem aalglatten und langweiligem Image eines Zauberkünstlers. Marco Weissenberg steht für eine neue, erfrischende Generation der Zauberkunst und hat es faustdick hinter den Ohren. Lars Ruth verblüfft das Publikum mit seinen Fähigkeiten als Mentalist.

Karten kosten 28 Euro. Sie sind im Büro des Kulturrings montags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr sowie dienstags und freitags von 10 bis 13 Uhr in der Abtei, Wasserzucht 1 erhältlich. Weitere Vorverkaufsstellen sind die Buchhandlung Weber in der Langen Straße, das Tui Reise-Center in der Nordstraße sowie die Tourist-Information Steinhude. Online sind Tickets auf www.kulturring-wunstorf.de oder www.proticket.de buchbar.

Von Anke Lütjens